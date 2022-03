El analista de Tv Azteca no tuvo reparo en criticar muy fuerte la acción del jugador del Rebaño que pudo cambiar el marcador final.

Luis García se le fue con todo a Alexis Vega en la transmisión del México vs. Estados Unidos

El ingreso a la cancha de Alexis Vega, jugador de las Chivas de Guadalajara, supondría un revulsivo en la recta final del partido de la Selección Mexicana y Estados Unidos, no obstante, en la jugada más peligrosa que tuvo el delantero se dejó caer en el área y no solo desperdició una jugada clara de gol, sino que también se llevó la segunda tarjeta amarilla que lo dejará fuera del siguiente partido ante Honduras.

Esto generó que el comentarista de Tv Azteca, Luis García manifestara su enojo por la acción del Gru, quien pudo canalizar de la mejor manera una de las pocas llegadas con verdadero peligro que generó el Tricolor frente a las barras y las estrellas, en el empate sin goles por la Eliminatoria de la Concacaf rumbo al Mundial de Qatar.

El famoso doctor le recriminó a Vega que en lugar de seguir corriendo, ya que había eludido al zaguero de los estadounidenses, prefirió dejarse caer en el área a esperar que el silbante Mario Escobar le marcara una falta, la cual nunca existió y terminó por resultarle contraproducente al goleador del Rebaño Sagrado.

“Vega ya ganó la posición, se lo saca fácilmente hace un par de amagues. Ya es una costumbre de tirarse a ver si me marcas penal, ya ganaste la jugada, ya estás dentro del área, estás en tu casa, nadie te puede tocar y esperas a que te marquen falta. Es terrible lo de Vega, terrible. Es una grandísima acción y la parte más importante, me dejó caer a ver si me marcan penal, mamita querida”, apuntó el famoso comentarista.

Alexis Vega se pierde el juego ante Honduras

Con la tarjeta amarilla ante Estados Unidos, el atacante de las Chivas no podrá ver acción el domingo cuando visiten a los hondureños, por lo que su regreso a las canchas se espera para el siguiente miércoles cuando México juegue nuevamente en casa contra El Salvador en el último partido del Octagonal de la Concacaf.

