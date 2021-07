México vs. Trinidad y Tobago por Copa Oro: el mensaje de Alan Pulido a Hirving Lozano

La participación en la Copa Oro de la Concacaf de la Selección de México en la que se encuentra como componente del plantel el ex Chivas de Guadalajara Alan Pulido, no comenzó de la mejor manera. Pero no solo por el apático 0 a 0 del tanteador final, sino también por el duro golpe que recibió Hirving Lozano tras un choque con el portero de Trinidad y Tobago.

El Chuky tuvo que ser atendido por el cuerpo médico del Tri e incluso debió ser reemplazado por Efraín Álvarez, cuando apenas se disputaban 18 minutos de la primera etapa en el AT&T Stadium, de lo que fue el debut del equipo de Gerardo Martino en el certamen continental.

Al respecto, Alan Pulido, delantero que portó los colores del Rebaño Sagrado entre 2016 y 2019 -período en el que logró un título de Liga MX y otro de Copa MX-, se expresó sobre la situación de su compañero en su cuenta de Instagram.

Instagram

"Mucha fuerza hermano. Hirving Lozano, estamos contigo", escribió en una de sus historias de la red social el actual jugador del Kansas City de la Major League Soccer, en la que posteó una foto del Chuky Lozano junto al hashtag "#FuerzaChucky".

¿Cuándo vuelve a jugar México por la Copa Oro?

La Selección de México que dirige el estratega argentino Gerardo Martino, jugará su segundo partido del Grupo A de la Copa Oro de la Concacaf contra el elenco de Guatemala. El duelo se disputará el miércoles 14 de julio a las 20:30 horas de México en el Estadio Cotton Bowl de Dallas, Texas. La transmisión estará a cargo de TUDN y Canal 5.