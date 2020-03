"Mi padre y me representante son los que me hablan, pero nunca me dijeron algo de Chivas": Diego Abreu

Diego Abreu es uno de los hijos que tiene Sebastián Abreu, reconocido delantero uruguayo en el mundo deportivo, por sus logros y la increíble estadística que tiene, en ser el jugador que jugó en más clubes del Mundo.

Su pequeño hijo, quien defiende los colores del Defensor Sporting en Uruguay, habló de manera exclusiva con TVC Deportes, en donde le consultaron sobre una posibilidad de llegar a las Chivas de Guadalajara hace un momento atrás.

El futbolista expresó que su padre junto a su representante son los que están llevando su carrera, pero que no le comentaron nada al respecto.

"Yo no estoy al tanto del tema, porque lo habla mi padre y mi representante. Solo cuándo hay algo concreto, algo verdadero, ellos me lo hacen llegar, pero sobre Chivas no me dijeron nada".