Michel Leaño compareció ante los medios de comunicación después de la derrota de Chivas ante Pachuca por la jornada 2 del Clausura 2022 de la Liga MX. Los dos errores que cometió la zaga del Rebaño fueron el centro del discurso del entrenador, en donde pidió disculpas a la afición por la imagen que dejó el equipo en los primeros 45' minutos.

Leaño no quiso poner 'paños de agua tibia' y remarcó que sus dirigidos no tuvieron la concentración necesaria en la primera parte; no obstante, también quiso destacar lo hecho en el segundo tiempo, en donde Chivas estuvo a punto de conseguir un punto después del descuento de Ángel Zaldívar.

"Estoy muy apenado con la afición por el primer tiempo. Está alejado de lo que pretendemos que sea este equipo, hoy fuimos presas de nuestros errores. Pero lo que no puede pasar es que, si nos equivocamos, entremos con dudas. Si queremos aspirar a cosas grandes debemos tener constancia.", dijo el estratega.

Después de sus duras palabras y que reflejan el malestar que generó esta derrota, Leaño bajó el tono y destacó la actitud y la entrega del equipo en el segundo tiempo. Además, quiso pasar página rápido y dijo estar centrado en el próximo partido de la fecha 3 ante el Querétaro.

"Lo único positivo es que el equipo fue capaz de brindar una buena actuación en el segundo tiempo. Pero eso no es suficiente, no podemos poner excusas. Tenemos que mejorar. Nos faltó confianza, lectura de juego y paciencia. Son cosas que el equipo venía haciendo muy bien y que nos faltaron, pero que seguro vamos a recuperar para el próximo juego.", cerró.