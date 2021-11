A pesar de que ha sido uno de los futbolistas más regulares en los últimos torneos en Chivas de Guadalajara, Miguel Ponce siempre ha estado en la diana de las criticas. Parte de la afición de los rojiblancos ve en la figura del 'Pocho' la raíz de muchos de los problemas que aquejan al Rebaño y que los han privado de un título de Liga MX.

Consciente de que su nombre es la 'comidilla' del día a día por un número no menor de aficionados, Ponce considera que el tema de sus críticos se ha vuelto "algo personal", y además, también dijo que le resta importancia a lo que se pueda decir de el en la prensa y en el grueso de la fanaticada rojiblanca.

“La verdad lo que me toca a hacer siempre trato de hacer lo mejor posible, siempre trato de entrenar al máximo, siempre trato de hacer mi máximo esfuerzo, a veces me salen las cosas, a veces no, pero sí siento que ya es más un tema personal, que no tiene nada que ver con lo futbolístico", afirmó el futbolista en una conferencia de prensa este miércoles.

El defensor no quiso echar más leña al fuego y destacó que prefiere hacer oídos sordos a todo el 'run-run' que se genera en su entorno. "A final de cuentas, he aprendido durante todo este tiempo a no hacer caso a esas cosas, porque lo único que hacen es restar en tu vida, en lo que hagas”, explicó.

Ponce continuó con su descargo en contra de esa parte crítica de la afición. “He hecho oídos sordos y trato de no escuchar nada de esas cosas, porque como no me sirve y no me suma, realmente no me interesa. Simplemente trato de estar bien como persona para brindar lo mejor a mis compañeros, a la institución.”, finalizó.