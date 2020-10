No alinear objetivos es grave: Amaury tras 18 años de la familia Vergara en Chivas

Amaury Vergara, presidente de las Chivas de Guadalajara, reconoció este viernes al cumplirse 18 años de la adquisición de la institución tapatía por parte de su padre Jorge Vergara Madrigal que "nos quedó claro, como familia, que cuando no están alineados a los objetivos, puede ser grave" y confesó que también espera poder mejorar la comunicación directa con los jugadores, en la previa además su un partido clave este sábado ante Pumas UNAM en el Estadio Olímpico Universitario en la capital de la república.

El actual mandamás del Club Deportivo Guadalajara, en una fecha tan especial para su familia en la organización, señaló que la visión está puesta en conquistar nuevos retos con el equipo más popular del país y que este viernes culminó su preparación en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle con miras a su próximo encuentro: frente a los Pumas, en el marco de la décimo sexta jornada del Torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX.

Amaury, heredero del Rebaño Sagrado, reconoció que hubo momentos difíciles, fallas que derivaron en enseñanzas en estos 18 años de la familia Vergara en la institución tapatía, por lo que confía en aprovecharlos para el provecho del equipo al señalar en una entrevista con el diario Récord que "algo que celebro que el club tiene, y que lo perdió por un tiempo, es una estructura de responsabilidades en el grupo directivo del club, con funciones claras. Hoy los directores que tenemos están alineados a los valores y objetivos de Chivas. Debo estar vigilante que las personas que llegan verdaderamente quieran crean en las metas trazadas".

El líder del Rebaño, durante su intervención, lanzó una corta indirecta a la salida intempesitiva de José Luis Higuera del tren directivo y que significó su primera decisión al mando del Guadalajara, tras aseverar que "nos quedó claro, como familia, que cuando no están alineados a los objetivos de Chivas, puede ser grave. Que una persona en una posición importante no sepa bien en dónde está, para eso creamos una estructura más institucional, comités, procesos, una cultura en la que dimos un brinco cuántico. Estamos eliminando estos caudillismos, formas de operar individuales que no van acorde a los intereses del club. Lo aprendimos y va a ayudar a dar resultados".

Amaury Vergara reconoció que deberá mejorar su interacción con el plantel de Chivas (Chivas)

Amaury Vergara aprovechó la ocasión para agregar que "otra que aprendimos es la comunicación. Hubo situaciones en las que jugadores se pudieron haber ido de otra forma, estoy comprometido a acabar con esas salidas penosas de algunas figuras. Vamos a crear una cultura de franqueza, que cuando se va a retirar un jugador lo haga bien, y que continúe su carrera en nuestra institución, que Chivas sea una oportunidad en su futuro".