No vendrá: Chivas de Guadalajara no tiene contemplado traer de regreso a Víctor Guzmán en este mercado

Las Chivas de Guadalajara están buscando la forma de poder ir sumando refuerzos para el equipo pensando en el Torneo Guard1anes 2020, considerando que el equipo rojiblanco no ha podido sumar buenos resultados en este campeonato, en el que aún no han logrado anotar el primer gol, como así también con el primer triunfo del certamen.

Durante estos últimos días, se ha dado a conocer que el conjunto del Rebaño Sagrado podría estar buscando con la directiva el regreso futbolístico de Víctor ‘Pocho’ Guzmán, quien ya se encuentra habilitado para poder jugar en este campeonato.

No obstante, esto parece ir tomando una forma negativa, ya que durante esta jornada se ha dado a conocer que la directiva del Guadalajara no tendría contemplado su regreso hasta el momento, pensando en este mercado, pero no descartado para un posible futuro del equipo.

Así fue como lo dio a conocer Karina Herrera, reportera de TUDN, en la que indicó que al menos en este mercado se ve poco probable que el regreso del centrocampista no se concrete, dejando en claro que solo tomando en cuenta este mercado de pases que se está viviendo en el futbol mexicano.

El “Pocho” Guzmán ya fue habilitado y puede jugar, pero Chivas NO buscará traerlo, al menos NO en este torneo. — Karina Herrera (@chapis_herrera) August 11, 2020

Cabe recordar que Chivas compró en su debido momento al jugador, pero este no logró sumar minutos en el Clausura 2020, por lo que ahora está la posibilidad de que este vuelva a defender los colores del Pachuca para este Guard1anes 2020.