Norma Palafox le buscó el lado positivo al aislamiento social

Norma Palafox poco a poco ha ido retomando su nivel en este Torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX Femenil y se ha estado convirtiendo en pieza clave en unas Chivas de Guadalajara que están ubicadas en la segunda posición de la tabla.

La figura rojiblanca considera que una de las claves para su retorno es el tiempo que tuvo para despejarse durante la cuarentena y reencontrarse con si misma para mostrar lo mejor en la cancha.

"La pausa me ayudó en muchos aspectos. Regresé recargada de energía y con muchísimas ganas de mejorar. Me he estado esforzando para que vean a una mejor Norma Palafox como se los prometí" , explicó Palafox para Chivas TV.

"Somos un equipo, todas nos convertimos en una sola y eso es lo que nos ha estado funcionando, el buen ambiente que se está viviendo es la clave para el momento que tenemos", continuó.

Norma ratificó que tiene entre ceja y ceja ser campeona de goleo, pero que no le importa sacricarlo si el equipo consigue el objetivo del campeonato.

"Espero que sigan cayendo más goles, como he dicho antes uno de mis grandes sueños es ser campeona de goleo", agregó.