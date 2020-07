Oribe Peralta le responde a todos aquellos que piden su retiro del futbol: “Lo que digas los periodistas, no me mueve”

Oribe Peralta es uno de los jugadores de las Chivas que ha sido cuestionado por los periodistas deportivos y las personas amantes del futbol, quienes le han pedido el retiro en más de una oportunidad, en la cual argumentan que no es el mismo jugador de antes, por la cual también, tiene una avanzada edad y su rendimiento en el club rojiblancos, no ha sido el esperado.

El delantero del Guadalajara no se quedó en silencio, en la cual le respondió a todos aquellos que lo han criticado, en la cual expresó que no hay ningún comentarios que lo mueva de la existencia que ha demostrado a lo largo de su carrera profesional.

Oribe Peralta no piensa en el retiro. (Jam Media)

“Realmente lo que digan las personas, lo que digan los periodistas, a mi no me mueve porque no dependo de ellos, dependo de mí, de mis compañeros, de la institución y sé que mientras esté más tranquilo, concentrado y trabajado va a ser mucho más el rendimiento”.

El exfutbolista de las @Chivas quiere ver a otros jugadores tomar más protagonismo en el equipo ��❤️���� https://t.co/48bktnHa4K — Chivas Pasión (@ChivasPasioncom) July 15, 2020

Además, agregó que “El fútbol se puede acabar en cualquier momento igual que la vida por esa razón es que disfruto tanto el estar aquí, es por esa razón que disfruto cada cosa que me pasa sea buena o sea mala porque no sé cuándo vaya a irme del fútbol y de la tierra”.

Peralta no ha tenido la continuidad esperada en la institución rojiblanca, en la cual solo ha sumado un 15% de los minutos jugados al mando de la dirección técnica de Luis Fernando Tena, situación que no lo tendría para nada contento, ya que no tiene la continuidad que esperaba, pero, tampoco ha demostrado tener una molestia con el cuerpo técnico.

Pero eso no fue todo, ya que también dio a conocer que mantienen una buena comunicación con José Juan Mácias, en la cual hablan de cómo poder complementarse de buena manera en caso de que ambos puedan coincidir en el ataque rojiblanco.

“Hablamos mucho afuera de los entrenamientos y tratamos de buscar la posibilidad, trato de hablarle y a veces él me pregunta: ¿oye qué harías en esta jugada?, yo busco decirle lo que haría pero tampoco que se quede con esa idea de esto le funciona a él, me va a funcionar a mí', él tiene que descubrirlo por sí solo”.