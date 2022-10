El español Fernando Hierro fue oficializado el lunes como nuevo director deportivo de las Chivas de Guadalajara a través de videos en las redes sociales y el alcance mediático que generó su designación en el redil acaparó varias portadas de los principales diarios deportivos mexicanos y hasta causó revuelo en la prensa española. Rebaño Pasión te presenta todas las Primera Paǵina de este martes, 18 de octubre de 2022.

El primer equipo del Rebaño Sagrado rompió filas el 10 de octubre en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle, por lo que actualmente se encuentran en la segunda de sus tres semanas de vacaciones antes de reportar de vuelta el lunes 31 de octubre para someterse a las valoraciones médicas y físicas de rigor, para arrancar una extensa pretemporada de dos meses que llevará a los tapatíos a una gira de dos partidos por España, los primeros días de diciembre.

Hierro, excapitán del Real Madrid y la Selección Española, fue oficializado el lunes como sucesor de Ricardo Peláez en la dirección deportiva de las Chivas con un divertido video en las redes sociales que terminó con el exdefensor ataviado con la chamarra oficial rojiblanca, para aceptar el reto de comandar los destinos del Rebaño a partir del Clausura 2023 de Liga MX.

Portadas del Día: Fernando Hierro en Chivas

El excentral del Real Madrid acaparó la portada del martes (Récord)

La versión mexicana del diario deportivo español: Récord, dedicó casi por completo su Primera Página al mediático anuncio del exdirigente de la Selección Española en el título logrado en la Copa Mundial de Sudáfrica 2010 y advirtió en su titular que "Chivas se renueva" en una "ERA DE HIERRO". Agregó que "es época de transformación con el español como director deportivo: 'Me ilusiona', lanza y pretende exportar talento. Al técnico lo busca joven, que trabaje con cantera, de experiencia en México y Europa".

El titular principal fue para el nombramiento de Fernando Hierro (ESTO)

El Diario de los Deportistas también ocupó el titular principal de su Primera Página con una misión para el mediático nombramiento del Guadalajara al referir: "Título obligado". Añadió que "Amaury Vergara asegura que darán todo el apoyo a Fernando Hierro como director deportivo, pero con la exigencia de hacer campeón a Chivas; el nuevo directivo dice que irán por a la caza de los mejores mexicanos".

El anuncio de Hierro fue uno de los destacados superiores (Cancha)

El producto editorial deportivo del Grupo Reforma se conformó con la Gala del Balón de Oro y dejó la información mediática del día en México como uno de los dos destacados superiores de su Primera Página de este martes al resaltar a las "Chivas de Hierro". Añadió que "el español Fernando Hierro es el nuevo director deportivo del Guadalajara".

La contratación del director deportivo quedó como un destacado (Universal Deportes)

La sección deportiva de El Universal también resaltó la contratación del excapitán del Real Madrid en uno de sus dos destacados superiores al advertir que "serán unas Chivas de Hierro" y agregó que "Fernando Hierro es presentado como nuevo director deportivo del Guadalajara, su técnico deberá tener corte europeo".

Hierro llegó el lunes a Guadalajara y será presentado en la semana (Ovaciones)

Ovaciones dedicó su titular principal de Primera Página a la contratación del exseleccionado español y también se colgó del juego de palabras para señalar que serán unas "Chivas de Hierro" y alertó que "llegó Fernando Hierro como director deportivo". Añadió que "dice el exseleccionado español que ya estudia candidatos para entrenador del Rebaño, que debe atender Fuerzas Básicas y tener experiencia en Europa".

Así reaccionó la prensa española a la noticia

Hierro se presentó con una chamarra oficial del Guadalajara (Chivas TV)

El diario madrileño Marca señaló que el nombramiento de Fernando Hierro como directivo del Guadalajara es un movimiento interesante en la carrera del exjugador merengue al llegar a un club que juega solo con mexicanos, pero el rotativo destacó que Chivas podría beneficiarse de gran manera de los servicios del español y advirtió que "en México valoran la experiencia de Hierro al máximo nivel y el hecho, curiosamente, de que no esté contaminado por el fanatismo local ni los vicios que circundan al fútbol mexicano. Un dato positivo que no es menor, aunque él no tenga experiencia en la Liga MX".

Mundo Deportivo, por su parte, señaló que Hierro llega a Chivas en un "momento crítico" del Rebaño y destacó el currículum del español como directivo. El diario catalán reconoció que la "figura de Real Madrid en los años 90 y seleccionador de España. Como directivo, el ex defensa ha manejado los destinos de la Federación española en la época en la que La Roja ganó el Mundial y la Eurocopa. Además, pasó por el Málaga, escuadra a la que logró clasificar a la Champions League".

