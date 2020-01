¿Quién sería titular: Chicharito o Macías?

Con la marcha de Javier Hernández a la MLS a un paso de concretarse, la ilusión de los ChivaHermanos de volver a ver a Chicharito con la playera de Guadalajara se diluyó completamente. De todas formas, ante una hipotética llegada del delantero al actual plantel, ¿José Juan Macías debería dejarle su lugar? Esa pregunta hicieron en Futbol Picante y armaron un debate muy caliente.

El programa hizo una encuesta en su cuenta de Twitter y el resultado es contundente: al momento, más del 70% elige al joven de 20 años en lugar del ex Real Madrid. Precisamente, de eso se trató la discusión: valorar la juventud y el presente de JJ o priorizar la experiencia de Chicharo en las mejores ligas del mundo.

Llegó la #EncuestaPicante ����



¿Quién sería centro delantero titular en Chivas?��



��ESPN 2

⏰ 11:00 PM — Futbol Picante (@futpicante) January 16, 2020

Los últimos antecedentes favorecen al ex de Tecos: marcó 14 goles más que Hernández durante 2019 y fue el mexicano que más anotó. Claro, en una liga de menor fuste que La Liga donde jugó el máximo goleador de la Selección mexicana. En esa cuestión estuvo la pelea: el juvenil demostró mucho, pero no al nivel del ahora atacante de LA Galaxy. Otro punto a favor de Macías es que actualmente forma parte del Tri, mientras que Chicharito no fue convocado para jugar con la playera nacional desde que jugó su tercer Mundial en Rusia 2018.

En cuanto a lo que favorece al ex Manchester United, está su plenitud física a los 31 años y lo que representa futbolísticamente para el futbol mexicano. Además, dio muestras probadas que puede marcar en diferentes países y México es uno de ellos.

¿Tú a quién elegirías?