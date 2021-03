Chivas de Guadalajara ratificó en sus cargos a Ricardo Peláez y Víctor Manuel Vucetich

El 0-3 ante el América en pleno Estadio Akron -en la vuelta de los aficiones al recinto- dejó muchas heridas abiertas. Este lunes los mandatarios de Chivas ofrecieron una rueda de prensa para explicar el rumbo que tomará el equipo a partir de ahora y además para ratificar en el cargo a Ricardo Paléz y Víctor Manuel Vucetich, los dos principales señalados tras el Clásico.

Y es que tanto el director deportivo como el entrenador han quedado en 'jaque' tras una derrota que se suma a un espiral de malos resultados que tienen al Rebaño fuera de los puestos de reclasificación. Ricardo Peláez, junto al propio Vucetich, ofrecieron una rueda de prensa de emergencia para despejar las dudas de una afición desencantada ante el presente nublado en la institución que a punto está de convertirse en 'chaparrón'.

"Mi renuncia está constantemente en el escritorio de nuestro presidente. Amaury tiene libertad para accionar. Yo soy el máximo responsable de lo que está sucediendo, la derrota de ayer fue vergonzosa. Estamos avergonzados por el resultado del partido de ayer. Estamos aquí para dar la cara", empezó su monólogo Peláez, quien despejó de lleno las dudas sobre una posible salida.

Cuestionado por los rumores que surgieron a tempranas horas que hablaban de su renuncia, el director deportivo afirmó que cree en este proyecto y que aún hay margen para la mejora. Desmintió su salida del equipo y también destacó la presencia de Vucetich, del que dice, es el técnico idóneo para este equipo.

"No voy a tirar la toalla, yo tampoco voy a pedir un finiquito. Cuando me vaya no voy a pedir ni un centavo. Pero tengo que hacerme responsable de este proyecto, que no ha estado a la altura de lo que demanda la afición. Este es el técnico más idóneo para Chivas. Este es un técnico ganador." continuó el director deportivo para reafirmar el compromiso del entrenador con el Rebaño..."

"Vucetich es el mejor por su experiencia y su recorrido. Lo conozco como persona y como entrenador, y es el más adecuado para este equipo. Este es el primer torneo que empieza desde el inicio, y nosotros vamos a cumplir con las expectativas de la afición. Tenemos un gran plantel y estamos trabajando para lograr los objetivos.", comentaba el directivo, quien dejó claro que "todos están siendo evaluados constantemente", y que tanto jugadores como directivos dentro de la institución deben "partirse la madre".