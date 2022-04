El Director Deportivo de Chivas, Ricardo Peláez, analizó a los rivales que México deberá enfrentar en la Copa del Mundo asegurando que es benéfico que la Selección se mida a adversarios de dicho potencial para poder ganar confianza y no intimidarse con los que aparezcan en los Octavos de Final.

“Qué bueno que nos tocaron los rivales difíciles para que los que sigan los podamos enfrentar con una gran confianza. Me gustó el grupo, tres estilos distintos Argentina, con el que no hemos tenido tanta suerte en los Mundiales. Hemos hecho muy buenos partidos contra Argentina, recuerdo aquel de Confederaciones, en algunos Mundiales, pero es un rival al que le podemos jugar de tú a tú. No hemos tenido suerte, ahora hay que buscarla”, declaró a TUDN.

El ex futbolista de la Selección y que participó en el Mundial de Francia 1998 aseguró que el Tricolor deberá trabajar en el ámbito defensivo en pelota detenida para no sufrir otro colapso como contra Suecia en la Copa del Mundo.

“Un estilo europeo: Polonia, con un Lewandowski de muy buen nivel, con un juego aéreo espectacular, que es lo que nos ha hecho daño por muchos años. Hay que trabajar en ello para poderlos superar, recordemos lo que nos pasó con Suecia el Mundial anterior. (Arabia Saudí), un futbol muy casero, tienen buenos jugadores en casa, pero con un gran ritmo e intensidad, pero muy desorganizado por momentos y se le puede ganar”, concluyó Peláez.

¿Cuándo jugará Chivas?

Debido a la reprogramación del compromiso contra Rayados debido a las malas condiciones de la cancha del Estadio Akron por una serie de eventos, el Guadalajara volverá a la actividad el próximo sábado 9 de abril en la cancha del Estadio Nemesio Diez cuando visite al Toluca de Ignacio Ambriz.

