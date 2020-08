"Siempre confié en la justicia": La Volpe tras volver a ser declarado inocente y cerrar caso de la podóloga

Ricardo La Volpe, ex entrenador de las Chivas de Guadalajara, fue confirmado el jueves como inocente del conflicto legal con Belén Coronado, ex podóloga de la organización tapatía, luego que la sentencia ratificó que no se pudo acreditar el delito de atentado al pudor en su contra y le confesó al periodista Ignacio Suárez del diario Récord, que "siempre confié en la justicia" al revelar su sentir tras la resolución favorable del juez de la causa.

Enrique Venegas del Toro, abogado del ex seleccionado mexicano y quien lo ha defendido durante todo el conflicto, arremetió contra el periodista de Espn por haber publicado que se giraría una orden de aprehensión contra el argentino sin justificación alguna y señaló al diario Récord que "desafortunadamente nuestro amigo René Tovar se encargó de mal informar. Ojalá le dé la misma difusión a una nota sólida y que tiene los elementos para acreditar. Solamente le pido eso y con eso quedo a mano con él".

El argentino fue entrenador de las Chivas entre 2014 y 2015 en una segunda etapa (JAM Media)

La Volpe, después de reafirmarse su libertad por el litigio con la ex podóloga de Chivas, platicó con el periodista Ignacio Suárez y le aseguró que "siempre confié en la justicia. Desde el inicio fui al detector de mentiras, siempre me presenté, jamás en mi vida tuve una acusación. Llevo mucho tiempo en el futbol. Se presentó esto y siempre dije que lamentaba esta situación y no por mí, sino por mi familia, mis nietos, las cosas que tienen que pasar" y añadió que "algunas veces el amarillismo de mandar algo, que todavía no estaba declarado con la decisión de un juez, como ahora ya está declarado. El por qué de cierto amarillismo de cierta gente que tiene que entender que hay familia atrás".

El caso de La Volpe se generó en su segunda etapa en Guadalajara en 2015

El ex técnico del Club Deportivo Guadalajara reconoció que le gustaría recibir una disculpa de parte del periodista de Espn que difundió la noticia que recibiría una orden de aprehensión sin siquiera haber sido una resolución de un juez al asegurar que "hay cosas que si te critican de tu persona debe de tener cuidado porque tengo nietos, tengo hijas, nunca tuve un problema, jamás tuve una situación. Respeto a las mujeres porque tengo tres hijas, dos hermanas. ¿Cómo no sabré respetar a la mujer?"

Hubo quien JURO y aseguro que emitirán ORDEN DE APREHENSIÓN contra @RicardoLaVolpeG

¿y cuál fue el resultado?

El Juez lo VOLVIO a declarar INOCENTE.

NO se le pudieron acreditar delito de atentados al pudor vs Podologa y turno la DENUNCIA al archivo como asunto CONCLUIDO. pic.twitter.com/hXS9nHY2Um — ignacio suarez (@fantasmasuarez) August 28, 2020

El "bigotón" afirmó que "creo que tienen que entender, claro que deben pedir una disculpa, es por mi familia. Cuando hay una acusación que ya esté fiscalizada por la justicia, pues bueno, manda esa información. Pero no puedes mandar algo desprestigiando y no entendiendo que hay una familia atrás. Tiene que pedir disculpas y espero que ya con esto se termine esta situación que lleva más de seis años".