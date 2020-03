"Son jugadores buenos pero no sé si los precios a los que llegaron": José Luis Higuera por refuerzos de Chivas

Una especial "obsesión" es la que ha mostrado públicamente el ex director general del Club Deportivo Guadalajara, José Luis Higuera, con la actual labor que está realizando en la institución el hoy director deportivo, Ricardo Peláez.

Así lo ha mostrado cada vez que ha participado en el programa Fútbol Picante de la cadena ESPN, y que le piden su opinión respecto de la actualidad de Chivas.

En este caso se refirió a la millonaria suma de dinero que el presidente Amaury Vergara invirtió en la contratación de sus refuerzos para este año, poco más de 21 millones de dólares, y de los cuales sólo Uriel Antuna es titular indiscutido.

"Creo que la pregunta es el costo-beneficio, si es un tema de traer jugadores al costo que sea o al costo correcto. Creo que son jugadores buenos, que tienen nivel para estar en el Guadalajara, pero no sé si a los precios a los que llegaron son los que debían ser, llegaron a precio de estrella y si no es titular indiscutido, quiere decir que tenías nivel para otro precio, porque no están rindiendo en la cancha".

