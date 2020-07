"Tiene que ser un torneo sin errores": Miguel Ponce reitera el objetivo de Chivas y analiza los pecados defensivos en la Copa por México de pretemporada

Miguel Ángel Ponce, defensor de las Chivas de Guadalajara, reiteró este martes el objetivo principal que se ha trazado el equipo para este regreso del futbol mexicano en el Torneo Apertura o también denominado Guard1anes 2020 de la Liga MX y que inicia para los tapatíos este sábado frente al club León en el Estadio Akron, además de analizar los errores defensivos que ha puesto en duda a la zaga rojiblanca durante la pretemporada.

El lateral izquierdo del Rebaño Sagrado participó en una video conferencia de prensa organizada por la institución tapatía y reconoció que "se extraña ver al profe (Luis Fernando Tena), porque es una persona que todo el tiempo esta platicando con cada uno, entonces, al no verlo ahí pues se extraña su presencia, pero ¿que afecte? Yo creo que para nada, el mismo respeto que le tenemos a él se lo tenemos a Chava (Salvador Reyes Jr) y a (Alberto) Coyote y por lo tanto, todos los entrenamientos y los partidos que hemos tenido es tratando de dar la mejor versión de cada uno para ser un equipo competitivo, porque sabemos que el profe (Tena), aunque no este aquí, siempre esta pendiente de lo que pasa con todos nosotros".

Ponce reconoció que extraña al técnico Luis Fernando Tena, pero su ausencia no cambia en nada al plantel (Twitter)

El "Pocho" Ponce, durante su intervención, resaltó que la preparación en la Copa por México "fue suficiente. Fue una pretemporada bastante buena, podría decir que de las mejores, porque anteriormente no enfrentábamos a equipos como Tigres o Cruz Azul y siempre eran equipos de una división más abajo. Este torneo vino bastante bien y a qué aspiramos, a ser un equipo competitivo, a buscar la mejor versión y por supuesto, calificar sí o sí, es es un objetivo que tenemos todos bien claro".

El zaguero de los rojiblancos reiteró que "por circunstancias, anteriormente no hemos logrado los objetivos, pero seguramente este torneo (Guard1anes 2020) vamos a ir por todo, tiene que ser un torneo sin errores, por lo cual el equipo ha trabajado bastante bien y creo que tenemos que trabajar duro para conseguir la calificación" y argumentó sobre los errores defensivos que "sí nos paso, incluso contra Mazatlán y Atlas, pero se notaron muchísimo más con Tigres y ahora con Cruz Azul. Si bien para eso son estos partidos de preparación, para que las cosas que no fallan dentro del campo busquemos mejorarlas, en los entrenamientos y que mejor que en estos partidos de preparación, para que no nos pase en el torneo contra estos equipos y no nada más contra ellos, sino contra todos los demás".

Ponce, en cuanto a sus expectativas personales, aseveró en la video conferencia de prensa de Chivas que "busco ser titular y durar el mayor tiempo que se pueda. Obviamente, si se puede lograr la consolidación sería bastante bueno, porque ya llevo un largo tiempo en la institución y buscando calificar y quizás logrando cosas importantes y hasta consiguiendo el título, eso es como podría quedar bien consolidado en esta institución".