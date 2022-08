La ruptura entre Gerardo Martino con Chicharito es más que evidente, ya que pese a que el timonel no podrá contar con los jugadores que militan en Europa debido a que el choque contra Paraguay no es en Fecha FIFA, el Tata ha analizado otras opciones para no recurrir a Javier Hernández, en donde en la órbita estuvo otro exrojiblanco.

El estratega argentino habría tenido un acercamiento con la gente del Atlanta United para solicitar la liberación del atacante mexicano Ronaldo Cisneros para encarar el compromiso de media semana; sin embargo, la directiva se negó a concederle su petición debido a que deberán enfrentarse al Philadelphia Union ese mismo miércoles según reveló Mediotiempo.

Ronaldo tiene una destacada trayectoria en selecciones menores, donde lució con su olfato goleador, pero nunca ha sido requerido en el Tri Mayor, por lo que esta hubiera sido su primer llamado al máximo combinado nacional; sin embargo, ante la situación el cuerpo técnico nacional decidió llamar a Ángel Zaldívar.

Chicharito y Tata han tenido varias conversaciones para limar asperezas y dejar atrás los malos entendidos entre ambos; aunque el seleccionador argentino ha sido enfático en que hay otros atacantes por delante en su lista de preferencias.

¿Ronaldo Cisneros regresará a Chivas?

El atacante que actualmente milita en el Atlanta United ha colaborado con siete anotaciones en esta campaña de la MLS; sin embargo, el club dueño de sus derechos aún es Chivas, por lo que deberá reportar nuevamente con los rojiblancos cuando concluya la temporada en caso de que los estadounidenses no hagan válida la opción a compra que asignó el Rebaño.

