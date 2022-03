Tomás Boy Espinoza, quien falleció este martes 8 de marzo de 2022 a los 70 años de edad, fue una leyenda del fútbol mexicano tanto dentro como alrededor de la cancha en su función de director técnico y con la que finalmente llegó a las Chivas de Guadalajara un 10 de abril para asumir un proceso de interinato por cuatro partidos en el cierre del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX y aunque se marchó el 26 de septiembre de ese mismo año, dejó muchos momentos para el recuerdo en el Rebaño Sagrado.

El "Jefe" Boy, apodo con el que era reconocido el exjugador de los Tigres UANL en el entorno del fútbol mexicano, asumió el mando de las Chivas en lugar del entonces destituido José Saturnino Cardozo, cuya vacante ocupó de manera interina Alberto "Beto" Coyote, únicamente por una jornada. Apenas cinco meses y 15 días duró el ciclo del polémico estratega en Verde Valle al ser destituido en la víspera del Clásico Nacional frente al club América, una coincidencia con la que ahora nos deja físicamente.

La directiva del Club Deportivo Guadalajara, en el comunicado de bienvenida a Boy, señaló que confiaba en su capacidad y liderazgo para ayudar a Chivas a salir del difícil momento que atravesaban en el Clausura 2019, "y le desea éxito en tal encomienda. Bienvenido Tomás al equipo más querido y popular de México".

Tomás Boy, durante la conferencia de prensa a su llegada, fue muy cuestionado por las críticas que en su momento hizo al Rebaño Sagrado del que entonces formaba parte, como la ocasión en que Chivas eliminó a Morelia en la Liguilla de 1998 y ante lo que se justificó al señalar que "yo defendía los intereses de mi Morelia en aquel entonces".

Durante su presentación, soltó el primero de sus memorables momentos en Chivas tras añadir que "a veces no soy perfecto. Soy una persona que ha tenido muchos errores como entrenador, como persona e inclusive como jugador. Pero les voy a contar algo: jugué al futbol gracias a un súper jugador que jugó en las Chivas, con el que casi lloraba. Era Héctor Hernández. Es el jugador más fantástico que vi, es quien me motivó a jugar al futbol". Una anécdota que encantó a la prensa rojiblanca, aunque ese idilio no pasara de ese episodio y por lo que te presentamos los momentos inolvidables en el fugaz paso del "Jefe" Tomás Boy por Guadalajara.

6. Compara a Oribe Peralta con Messi

"Messi no puede hacer ganar a Argentina él solo; (Oribe Peralta) es una pieza más. Una pieza muy importante que se nos agrega, y esa pieza tan importante lo va a hacer sentir en el terreno de juego porque es un ganador, su liderazgo es tremendo, es ejemplar y eso nos va a ayudar con sus demás compañeros. Los muy buenos jugadores ayudan a su equipo a mejorar en la parte individual", afirmó Tomás Boy en una conferencia de prensa, el 18 de junio de 2019, tras la polémica llegada del delantero mexicano a Verde Valle.

5. El alocado festejo en la victoria sobre León

Chivas le cortó una racha de 12 victorias consecutivas en la Liga MX a León y le ganó 2-1, el 28 de abril de 2019, en el Estadio Akron por la jornada 16 del Torneo Clausura 2019. El encargado de anotar el gol del triunfo fue Alan Pulido, quien a los 72 minutos cambió un penal por gol para sentenciar el 2-1 definitivo. El tanto del 9 rojiblanco fue muy celebrado en el banquillo del Rebaño Sagrado. Tomás Boy y Jesús Sánchez enloquecieron y estallaron de alegría festejando el gol que le dio al Jefe sus primeros puntos como DT del elenco tapatío.

4. Ya tenía "la maleta lista" antes de su salida

Tomás Boy, aún director técnico de las Chivas de Guadalajara, ya andaba "con la maleta lista" el 25 de septiembre de 2019 tras el ultimátum que le dictó el alto mando del club y que no alcanzó para dirigir el encuentro siguiente frente al América en el Clásico Nacional, después de acumular dos derrotas en cuatro días en el Torneo Apertura 2019 de la Liga MX. El Rebaño Sagrado, que venía de caer 1-0 ante Morelia en Morelos y 4-2 ante Pachuca en el Estadio Akron en la pasada fecha, lo que explotó las críticas ante la desgastada gestión de su entrenador Tomás Boy, que tenía los días bien contados y fue destituido el 26 de septiembre de 2019.

3. Su recado a la crítica especializada

El entonces director técnico de las Chivas de Guadalajara, recalcó el 24 de julio de 2019 que no le importaba si existe una crítica constante en su contra o una "campaña" infundada en los malos resultados de su equipo en la pretemporada e inicio del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX. El "Jefe" Boy reveló que "la verdad así ha sido mi carrera, me vale gorro si hay campaña o no. Apenas llevo 40 días trabajando y no es tan sencillo cambiar las cosas, pero ahí vamos". El timonel añadió que "no hago tanto caso a lo que se dice sobre si hay crisis. Se llega a una crisis, cuando ya tocaste el techo y este equipo no ha llegado a ese techo como para hablar de una crisis, pero cada quien puede hablar y lo respeto".

2. El balonazo en el rostro ante Pachuca

Tomás Boy, todavía director técnico de las Chivas de Guadalajara, sufrió la noche del martes 25 de septiembre de 2019 un duro golpe en el rostro producto de un balonazo fortuito y que se festejó por los presentes en el Estadio Akron, durante el segundo tiempo de la dura derrota ante Pachuca, en un partido correspondiente a la undécima jornada del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX. El "Jefe" Boy observaba de cerca una transición ofensiva de su equipo a los 72 minutos del encuentro, pero en el retraso de la pelota al mediocampista Isaac Brizuela le acosaron dos marcadores de los Tuzos, quienes rechazaron el balón con potencia y este se estrelló en el rostro del entrenador antes de terminar en la tribuna. Una acción fortuita que fue celebrada por los asistentes en el Estadio Akron, quienes comenzaban sus gritos: "Fuera Boy".

1. Su polémico intercambio con Gignac

El entonces director técnico de las Chivas de Guadalajara, no pudo comparecer el domingo 28 de julio de 2019 a la conferencia de prensa tras la victoria 2-0 sobre Tigres UANL, debido a su expulsión en la segunda parte tras un encontronazo con el delantero francés André-Pierre Gignac, pero si pudo ofrecer su opinión en su anterior trabajo: el programa Fútbol Picante, que transmite la cadena ESPN. El técnico rojiblanco, en cuanto al delantero francés de Tigres, aseguró que "no entendí qué Gignac se vino a reclamarme y realmente fui victima de una provocación. Si entiendo que a Gignac cuando no le salen las cosas busca arreglarlo todo de palabra, tiró balonazos y empezó a hacer muchas cosas, pero no me metí con él, sino que me enganché". Luego de gritarle en repetidas ocasiones al francés que el "Jefe" era el número uno.