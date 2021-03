Uriel Antuna reveló cuál es la gran obligación de Chivas en el campeonato

Uriel Antuna fue uno de los jugadores con gran nivel en el duelo entre el Deportivo Guadalajara y el Club Universidad Nacional de la Jornada 8 del torneo Guardianes 2021 de la Liga MX. El Brujo se despachó con una gran asistencia a José Juan Macías en el 1-1 parcial, y ayudó para que el Rebaño Sagrado se quede con 3 puntos muy importantes de cara al futuro.

Con este triunfo, el equipo comandado por Víctor Manuel Vucetich ya se encuentra décimo en la tabla de posiciones y empieza a escalar puestos. Tal como indicó el extremo de la Selección Mexicana en exclusiva con TUDN, este resultado se debe a la confianza y paciencia que tiene el primer equipo de Chivas.

"Simplemente me sentí más cómodo, no sé, a lo mejor y era falta de confianza conmigo mismo, a todo futbolista le puede pasar. Yo tampoco me sentía para hacer lo que estaba haciendo y ahora tuve eso, me sentí yo y sentí a mis compañeros confiados. Independientemente de un error seguimos para adelante y eso es lo importante, que el equipo se sienta más confiado. Ganamos todos y perdemos todos", apuntó con contundencia Uriel Antuna.

Más adelante señaló: "Sabíamos de la importancia de este partido y la semana que tenemos. Si bien no se nos habían dado los resultados, estábamos confiados que tarde o temprano se nos iba a dar, faltaba concretarla para sacar tres puntos y era cuestión de tener esa paciencia para agarrar de nuevo confianza. Calificar es una obligación, no un objetivo, Chivas tiene que estar arriba sí o sí".

El Brujo, de esta manera, dejó en claro que el Deportivo Guadalajara tiene la responsabilidad de clasificarse a la Liguilla por la grandeza que supone la institución. De no lograrlo, sería un fracaso rotundo y algo imperdonable para la afición rojiblanca. El Rebaño debe mejorar lo hecho en el Guardianes 2020 y, de una vez, obtener La 13.