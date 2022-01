“Nunca me sentí tan arropado”: Uriel Antuna y un dardo que no gustará en Chivas de Guadalajara

La salida de Uriel Antuna de Chivas sigue dando tela que cortar. Este martes 4 de enero desde Cruz Azul hicieron oficial la llegada del 'Brujo' a pesar de que ya llevaba una semana trabajando bajo las órdenes de Juan Reynoso en las instalaciones de La Máquina, y el club rojiblanco se despidió con un frío "Ya lo hicieron oficial" que sonó más a descargo que a un deseo de buena suerte.

Y en esta jornada el internacional mexicano también ofreció sus primeras palabras como jugador celeste en donde dejó varios mensajes que caerán mal al aficionado de Chivas. Según lo dicho por Antuna, nunca se sintió arropado en el cuadro rojiblanco a diferencia de su nueva 'casa', en donde desde el día 1 se ha sentido querido.

"Nunca me sentí tan arropado. A veces había que proteger un poquito más al jugador y no se hacía”, fueron parte de las palabras que dejó Antuna en una entrevista exclusiva con TUDN. "No me tuvieron esa confianza", continuaba con su descarga.

Según las palabras del extremo, en Chivas no se le quiso tanto como esperaba. No obstante, desde el club rojiblanco se fue muy paciente con un futbolista que no cumplió con las expectativas que generó su llegada -y su precio- y además fue más noticia por sus indisciplinas que por lo hecho dentro del terreno de juego.

"De los errores se aprende y es lo que a mí me pasó y tuve que aprender a la mala y hay que corregir esos errores que te tachan de alguna manera y que al final no es lo que vives diariamente. Entonces, no pasa nada, desgraciadamente alguna prensa así es y es aceptable, pero uno siempre trata de revertir estas situaciones", sentenció cuando se le preguntó por sus pasadas de tono mientras estuvo en Chivas.