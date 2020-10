Víctor Manuel Vucetich revela refuerzos de fantasía para Chivas: Raúl Jiménez, Tecatito Corona y Héctor Moreno

Víctor Manuel Vucetich, director técnico de las Chivas de Guadalajara, reconoció que ya ha tenido algunas platicas con el director deportivo de la institución: Ricardo Peláez, en cuanto a los posibles refuerzos para el club tapatío con miras al próximo Torneo de Clausura 2021 de la Liga MX, aunque en una entrevista reveló quiénes serían sus fichajes de fantasía para el Rebaño Sagrado.

El experimentado entrenador del Club Deportivo Guadalajara este miércoles continúa la preparación de su primer equipo en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle con miras a su próximo partido: el domingo, frente a Cruz Azul en el Estadio Akron, en el marco de la Jornada 15 del Torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX y espera hilvanar otra victoria que lo acerque a la zona alta de la clasificación general del torneo y pelear por un lugar directo a la Liguilla, una instancia a la que los rojiblancos no avanzan desde hace tres años.

El "Rey Midas", como es conocido Vucetich en el futbol mexicano, reconoció en una entrevista con Espn, que -de momento- no han mencionado nombres en concreto para reforzar al plantel rojiblanco, pero reveló que su fantasía sería contar con Héctor Moreno, Jesús "Tecatito" Corona y Raúl Jiménez, a pesar que se haya formado en las filas del club América, eterno rival de los tapatíos y pese a la negativa confesa de su presidente Amaury Vergara de no volver a fichar a un jugador proveniente de Coapa.

Vucetich, en cuanto a los tres elementos que anhelaría tener en su nómina, aseveró que "me gustaría un Jiménez, Tecatito, Moreno, jugadores que me darán algo más, que están en gran nivel o experiencia. De esos me encantaría, pero sé que las circunstancias serán las que se estarán dando y se tomarán las acciones". El delantero ex América es la actual figura ofensiva del Wolverhampton en Inglaterra, mientras que Jesús Corona resalta en el Porto de Portugal y Moreno, defensor del Al-Gharafa, sería el más realista en probabilidades de fichaje.

������ Gracias al esfuerzo, compromiso y gran trabajo de todo el equipo, @HiramMier21 �� y @AntunaUriel �� fueron elegidos por la @LigaBBVAMX en el XI ideal de la Jornada 14. #VolverteAVer pic.twitter.com/m2T95AZ0vi — CHIVAS (@Chivas) October 20, 2020

El técnico de las Chivas señaló que con Ricardo Peláez, sobre la planeación para la próxima temporada, "realmente hemos hablado poco. No ha habido mucho tema de conversación, porque estamos encausados en el torneo, podemos visualizar cosas, pero no concretarlas".