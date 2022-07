El mediocampista todavía perteneciente a las Chivas de Guadalajara, Walter Gael Sandoval, aclaró todas sus diferencias con el atacante Alexis Vega y reconoció sostener una gran amistad con la figura rojiblanca, además se refirió a su posible culpabilidad en la inesperada salida del plantel que sufrió durante la pretemporada para este Torneo Apertura 2022, por lo que se encuentra a la espera de alguna oportunidad en la Liga MX.

Los integrantes del primer equipo del Rebaño Sagrado cumplieron este martes con una exigente sesión vespertina de entrenamiento en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle para continuar con los prepararativos de su próximo compromiso: frente al Atlético de San Luis en el Estadio Akron, correspondiente a la Jornada 2 del Apertura 2022, con la misión de cosechar su primera victoria del campeonato y empezar a encaminar el rumbo a la zona alta de la clasificación general, para calmar los ánimos de su exigente afición.

ver también El 11 inicial que perfila Cadena vs San Luis

Sandoval, de 26 años de edad, fue incluido a prueba en la pretemporada de las Chivas hasta el regreso de Estados Unidos tras cumplir con un exótico préstamo en el club neozelandés Wellington Phoenix, que participa en la Liga de Australia.

Sandoval acompañó al Rebaño en la pretemporada en Barra de Navidad (Chivas)

El atacante apareció este martes en un Live desde su cuenta personal de la red social Instagram, para referirse a sus deferencias con Alexis Vega y aclarar lo sucedido con su salida del redil, por lo que advirtió: "Tranquilo nalgón, ya sabes cómo los medios inventan. Papi, vamos aclarando las cosas: mi hermanito Vega no, obviamente no tuvo nada que ver en esto de las decisiones. A menos de que yo no sepa que a Vega ya lo hicieron directivo, pero no es cierto, no creo, porque si lo hicieron directivo no podría jugar".

Sandoval formó buena amistad con Vega y Pulido en 2019 (IMAGO7)

Sandoval aprovechó además para calificar el nivel de su relación personal con la estrella del Guadalajara, luego de confesar que "Vega no tuvo nada que ver con esto, los chismes están a la orden del día, así que descuiden, Vega y yo tenemos una amistad chingona y ya. No se metan ideas a la cabeza ni nada, puros chismes. Que, si fuera cierto, ahorita le diría al pinché Alexis que me regrese, pero no, tranquilos, no se metan ideas a la cabeza gente".

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!