En medio de múltiples críticas al no haber realizado grandes fichajes hasta el momento de cara al inicio del torneo Apertura 2024 de la Liga MX, el dueño del Club Deportivo Guadalajara, Amaury Vergara, ha roto el silencio. El heredero de la fortuna de Don Jorge, se presentó en la clausura del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), donde habló sobre el presente del equipo rojiblanco, además de su futuro.

El presidente del Rebaño Sagrado aprovechó que el plantel se encuentra en la pretemporada liderada por el timonel argentino Fernando Gago en Cancún, Quintana Roo, para darse una escapada en el prestigioso evento, donde, sn embargo, inevitablemente fue cuestionado por la prensa por el tema Chivas, a lo que respondió de forma contundente.

Lo que dijo Amaury Vergara sobre la próxima temporada de Chivas

“Bueno, el futbol siempre es presión, si no, no sería futbol. Pero va a ser una gran temporada, el equipo está muy bien”, aseguró Amaury a Publimetro, medio al que admitió que mientras no carbure el Rebaño Sagrado, no piensa descuidarlo para volver a incursionar en el cine, su gran pasión.

“Esperemos que sí (pueda hacer cine pronto). Ahorita estoy en stand by con proyectos de producciones que tengan que ver con Chivas, porque estamos muy concentrados en que el equipo esté muy bien deportivamente. Pero por supuesto, ya por ahí hay un par de proyectos en el tintero”, añadió.

Amaury deja abierta la puerta a críticas

Amaury Vergara ha sido criticado constantemente debido a que han sido pocos —y de baja calidad— refuerzos para el chiverío de cara al torneo que está por iniciar. Sin embargo, esta vez no fue cuestionado por ello, aunque el hecho de que recientemente apoyó en la realización de la cinta mexicana El Halcón, dejó abierta nuevamente la puerta a las quejas por enfocar su dinero en otros temas que no son el club.

“Lo hice de una manera muy ligera, por así decirlo. Ahora, estoy muy contento por mis amigos de Cobra Films que acaban de ganar, de hecho con Corina. Recomiendo mucho Corina, es una película tapatía muy linda, muy divertida y estoy muy orgulloso de mis amigos, que muchos de ellos trabajaron en la película. Estoy apoyando otras dos producciones que van a estar seguramente en el festival del próximo año”, sentenció.