América vs. Chivas: La incómoda frase de Joel Sánchez previo al Clásico Nacional 2023

Joel Sánchez, exdefensor de las Chivas de Guadalajara, aparece como referente en cada previa del Clásico Nacional frente al América. Y es que es uno de los contados futbolistas que ha vestido ambas playeras, pero claramente su corazón es rojiblanco. Esta semana soltó, una frase que incomodó en el chiverío de cara a la visita del sábado en el Estadio Azteca.

El Rebaño Sagrado afronta esta semana un partido clave del calendario en cada torneo: el Clásico de México, que se jugará el sábado 16 de septiembre. Los rojiblancos retan a las Águilas en el Coloso de Santa Úrsula, en el marco de la Jornada 8 del Apertura 2023. Será la edición 250 en la historia de esta legendaria rivalidad y 188 en la Liga MX.

El Tiburón Sánchez es uno de los casi 50 jugadores que han transpirado el clásico de clásicos entre América y Chivas. El zaguero jalisciense no puede esconder sus sentimientos, pero en una entrevista publicada por AS México reveló su “respeto” por los azulcrema. Algo que no cayó muy bien entre los chivahermanos.

El inolvidable central del Guadalajara, a pesar que han pasado casi dos décadas desde que decidió irse al América, no ha cambiado sus sentimientos. Sánchez reafirmó su amor por las Chivas, pero sorprendió a muchos al revelar que por las Águilas, “tengo gratitud y respeto“.

El Tiburón Sánchez habla del Clásico de México

Joel Sánchez, durante la plática que tuvo con AS México, reconoció que “es un privilegio, en verdad. Son contados los jugadores que tienen ese privilegio de haber vestido las camisetas más representativas del país, de los más grandes. Hablo de Chivas, América y Selección Nacional“.

Joel Sanchez es de los pocos jugadores que han vestido ambas playeras (Jaime Lopez/JAM MEDIA)

Joel Sánchez encara las críticas y agradece al América

El defensor, canterano del Guadalajara, agregó que “mucha gente critica también el porqué decidí jugar en América. De lo cual no me arrepiento y sin duda alguna, también saben que mi amor más grande será por Chivas. Por América tengo gratitud y respeto, pero el amor por siempre será por Chivas“.