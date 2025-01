La directiva de Chivas tomó una importante decisión de cara al Clausura 2025 y se trató de hacer una limpia en el interior del vestidor rojiblanco para poder reducir costos de nómina para la contratación de refuerzos y de paso, abrirle espacios a los elementos de fuerzas básicas, en donde uno de los sacrificados fue Isaác Brizuela.

El Conejo es uno de los jugadores que la directiva y el cuerpo técnico tomaron la decisión de que no entraban en planes para este semestre, por lo que no ha sido tomado en cuenta para los entrenamientos e inclusive para las convocatorias pese a su jerarquía dentro del vestidor del Guadalajara.

Sin embargo, Brizuela no oculta su amor por el conjunto rojiblanco y lo sigue demostrando, incluso en este momento complicado en el que quieren sacarlo de la institución, por lo que acudió al Estadio Akron para alentar al chiverío y así lo compartió en su cuenta de Instagram, en donde inclusive colocó la frase: “vamos, Rebaño”.

Un reporte dado a conocer hace algunos días del reportero de ESPN, Jesús Bernal, aseguraría que el Conejo no querría salir de la institución pese a que la directiva le ha notificado que no entra en planes para este torneo, pese a que no es tomado en cuenta ni para los entrenamientos.

¿Cuáles equipos serían las opciones para Isaác Brizuela?

Pese a tener 34 años de edad, el Conejo habría tenido ofertas de varios clubes desde hace algunos meses, ya que su nombre ha sido vinculado al Club León, Puebla y más recientemente al FC Juárez.