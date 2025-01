La directiva de Chivas está realizando una gestión espectacular durante este mercado de fichajes rumbo al Clausura 2025, no solamente porque los refuerzos están comenzando a llegar a la institución, sino que también han estado limpiando la plantilla de los elementos que casi no tenían actividad.

Es por eso que varios elementos que pertenecían al Guadalajara han comenzado a partir rumbo a otros clubes como sucedió con Antonio Briseño, Pavel Pérez, Carlos Cisneros, Santiago Ormeño, Sergio Flores, Sebastián Pérez Bouquet, entre otros, aunque Isaác Brizuela seguiría en el redil pese a que no entra en planes.

Es por eso que el reportero de ESPN, Jesús Bernal, reveló que dentro del chiverío se han percatado que el Conejo no tiene deseos de abandonar la institución tapatía, pese a que el entrenador Óscar García Junyent no lo tiene contemplado ni siquiera en los entrenamientos.

“Isaác Brizuela es de todos los que no entraban en planes, el único que todavía no consigue equipo. Ya lo hizo Pavel Pérez, Carlos Cisneros, Sebastián Pérez Bouquet. El Cone Brizuela como que no se ha querido ir porque no ha encontrado equipo y fue notificado hace tres semanas que no entraba en planes.

“Aunque él se quiera quedar, me dicen que la situación no va a cambiar. De hecho, en los entrenamientos, cuando el tema se pone táctico no es considerado para los trabajos: sin tener una participación activa pensada en lo que pueda ocurrir el fin de semana. Hablaron con él y le dieron los motivos por los que no seguiría en el Guadalajara. Está en su derecho de quererse quedar, entendiendo que tiene contrato vigente”, explicó el reportero en su canal de YouTube.

¿Quién es el otro jugador que está pendiente de salir de Chivas?

El Conejo Brizuela no es el único futbolista que estaría buscando una nueva oportunidad en el futbol profesional, sino que Daniel Ríos también sería otro elemento que sigue sin encontrar acomodo pese a que no entra en planes. Con el atacante hay optimismo de poderlo acomodar nuevamente en la MLS.