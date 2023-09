Antonio Briseño, defensor de las Chivas de Guadalajara, confirmó esta semana la peor frustración que sintió el plantel rojiblanco en la Leagues Cup 2023. Los tapatíos perdieron sus dos presentaciones en la Región Central 3 del certamen, que coronó al Inter de Miami y al astro argentino Lionel Messi, como su líder.

El central del Rebaño Sagrado platicó en Verde Valle con Daniel Zamogilny para TUDN y reveló que “sí fue un golpe muy duro para nosotros no haber pasado ni de ronda“. Los rojiblancos perdieron 3-1 con FC Cincinnati y 1-0 ante Sporting Kansas City para despedirse como último en su sector.

El Pollo Briseño confirmó al programa Contacto Deportivo que “nos faltó ritmo. Nosotros estamos acostumbrados aquí en México a un ritmo diferente, no digo que sea mejor o peor el ritmo de acá. Ojo, allá, por el tipo de canchas que hay, que son canchas muy buenas, tipo europeas; de verdad, que están mojadas y el balón rueda muy rápido“.

Antonio Briseño revela las complicaciones de Chivas

El zaguero del Guadalajara advirtió que ese factor “a nosotros se nos complicó, desde recepciones, hasta nuestra presión, que era lo mejor que teníamos, que a veces no llegábamos. Entonces, no supimos como cerrar espacios, que es lo que hacen mucho allá, porque el mismo tipo de cancha hace que pase eso“.

Briseño Vázquez recordó que “a mi me tocó jugar en Portugal y era así. Eran equipos muy compactos, tu bloque de 20 a 30 metros; si el delantero va hasta allá, van todos así (juntos) y creo que por el tipo de canchas“. Argumentó a TUDN que “no sé si lo vayan a llegar a entender, porque dicen: Ay, es pasto y son del mismo. No, pues, hay diferentes tipos de pasto y que mojado, rueda diferente el balón. Y no digo que ese fue el pretexto, no“.

¿Qué le faltó a Chivas en la Leagues Cup 2023?

El Pollo se sinceró con el Ruso Zamogilny y afirmó que “nos faltó intensidad, nos faltó juego. Todos teníamos una expectativa muy alta, cuando el profe la tenía. Él estuvo allá, él sabe, que ha visto los dos niveles. Sabe que tenemos un nivel muy bueno aquí en México para competirles y no competimos. Entonces, eso fue lo que nos dejó mucha frustración, porque nos quedamos dos semanas y media sin futbol, que nos ayudó para mantenernos activos, pero queríamos ser campeones y lo teníamos bien mentalizado y sí fue un golpe muy duro para nosotros no haber pasado ni de ronda“.