Carlos Hermosillo es uno de los máximos ídolos del futbol mexicano y tuvo su oportunidad en el equipo más importante del futbol mexicano como las Chivas de Guadalajara, pero pudo haber sido en un mejor momento de su carrera y también del equipo rojiblanco, sin embargo, responsabilizó a Billy Álvarez, entonces presidente de Cruz Azul, por no permitir su contratación.

En exclusiva para Rebaño Pasión,el exartillero de La Máquina, Necaxa y Atlante, por mencionar algunos de sus clubes, comentó las razones por las cuales no pudo jugar con Guadalajara antes del 2001, pues llegó en la parte final de su carrera cuando su estado físico no era el ideal y únicamente se mantuvo un año antes de colgar los botines.

“Yo pude haber llegado antes a Chivas, pero Billy Álvarez no me dejó. Cuando nosotros fuimos campeones (1997 con Cruz Azul) a mí me llevaron de la Hacienda de mi compadre Jimmy Goldsmith, que en paz descanse, a Guadalajara y me hicieron una oferta el señor Martínez Garza, tres veces más de lo que you ganaba. Yo me fui a ver a Billy Álvarez a Cuernavaca, todavía vivía su esposa, fui con mi papá y le dije, ‘déjame salir’”.

Hermosillo marcó ocho goles con los rojiblancos. FOTO: IMAGO

“Anteriormente no era como hoy, éramos como esclavos, si el club no te dejaba salir no te ibas. Ese fue el primer acercamiento y el segundo acercamiento, que ya fue el definitivo, fue cuando regreso del Galaxy, que fui campeón con Necaxa. Yo tenía un contrato firmado por año y estuve con Saporiti que era un desastre y no tenía buena relación con Manuel Lapuente, pidió que me pusieran transferible y aparece Chivas”, indicó el exartillero.

Jesús Bracamontes lo llevó a Chivas en 2001

Tuvieron que pasar tres años desde ese primer interés del Rebaño Sagrado para que una vez más se lograra contactar a Hermosillo, oriundo de Cerro Azul en el estado de Veracruz, para que por fin se pudiera concretar no solo un deseo de la directiva y de Jesús Bracamontes, sino del mismo goleador mexicano.

Carlos Hermosillo se retiró en el 2001. (Foto: JAM MEDIA)

“Yo llego a Chivas en una época donde ya no había dinero y el que me lleva es el que hoy es comentarista, el profe Bracamontes (Jesús Bracamontes) trajeron a Óscar Ruggeri, hicimos una temporada maravillosa, yo hice ocho goles, pero me fundí, era un trabajo muy fuerte yo tenía 37 años, podía haber jugado seis meses más, pero siempre quise jugar en Chivas, vivir lo que es Chivas, lamentablemente no se dio”, apuntó el ahora comentarista de Fox Sports.

Hermosillo aclara si el jugador perdió interés en ir a Chivas

“Yo creo que es un tema, no sé si sea por contrato, sé que pagan muy bien en Chivas. Yo siempre quise ir a Chivas, fui a Chivas no en el mejor momento ni de Chivas ni mío, pero yo creo que tuve más posibilidades de ser campeón en otro equipo que en Chivas ¿Si me entiendes? Sin menospreciar lo que es Chivas, a lo mejor lo que el jugador va a decir ¿Si voy a Cruz Azul o a Chivas dónde tengo más posibilidades de ser campeón? Si me voy a Chivas voy a tener más exposición, eso sí”, explicó el máximo anotador mexicano de la Liga MX con 275 goles.