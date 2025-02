Chivas busca recuperarse de lo sucedido en el Estadio Nemesio Díez, por lo que jugadores y cuerpo técnico piensa en Pachuca para la jornada ocho del Clausura 2025. En medio de la preparación Chicharito Hernández realiza una llamativa publicación de un video de Rodrigo De Paul en la que explica cómo es el buen trato de un entrenador con sus dirigidos. ¿Mensaje para Óscar García Junyent?

El empate frente a Querétaro y la posterior igualdad contra Cibao por la ida de la Concachampions hizo explotar un olla de presión. Diferentes reportes indicaron que el máximo goleador de la Selección Mexicana y Fernando Beltrán estaban molestos con el entrenador, jugadores que hoy no entrarían en la consideración del español por nivel y sistema táctico respectivamente.

La victorias contra Tijuana y el conjunto de República Dominicana trajo paz, mientras que frente a Toluca todo el mundo habla de la polémica en relación al gol anulado a Alan Pulido en el Estadio Nemesio Diez. Sin embargo, Chicharito Hernández le habría mandado un mensaje implícito al cuerpo técnico al publicar en una historia de Instagram un video de Rodrigo De Paul.

Chicharito Hernández envía mensaje tras la derrota.

En el video en cuestión que compartió el atacante del Rebaño Sagrado se ve al mediocampista de la Selección Argentina explicando que el entrenador tiene motivos para tratar a todo los jugadores de la misma manera porque son diferentes. Se pone como ejemplo y afirman que Lionel Scaloni lo llama para tener una charla y no hablan de futbol, sino que además hablan de su vida personal.

¿Fue un mensaje implícito para Óscar García Junyent? En la historia que publicó Chicharito Hernández no hace alusión al técnico español. No hay que olvidarse que el pasado cinco de febrero César Huerta comentó que los jugadores no estaban a gusto con la metodología de trabajo del timonel rojiblanco.

¿Qué sigue para Chivas en el Clausura 2025?

Luego de la derrota contra Toluca por la jornada siete, Chivas volverá a ver acción el próximo sábado en el Estadio Akron cuando enfrente a Pachuca por la fecha ocho del Clausura 2025. El encuentro comenzará a las 19:05 del Centro de México y será transmitido por Amazon Prime.