Chivas se encuentra en plena disputa por lo sucedido contra Toluca en especial tras las llamativas explicaciones que dio la Comisión de Arbitraje. Tras un día muy caliente por diferentes denuncias en relación a manipulación a los videos y audios del VAR, Miguel Arizpe reveló como pretende la Federación Mexicana recibir a Amaury Vergara tras haber enviado la carta.

El lunes a última hora la Comisión de Arbitraje llevó adelante una insólita explicación para dar las razones por las que anularon a Alan Pulido. Televisa fue colocado como el culpable de esta situación y en Línea de 4 salieron con los tapones de punta a denunciar que regrabaron los audios.

La escalada de la polémica parece no tener fin ya que diferentes reporteros dieron a conocer que Amaury Vergara firmó una carta para exigir los videos y audios del VAR en Chivas vs. Toluca. Desde Medio Tiempo Miguel Arizpe no solo confirmó esta información, sino que además señaló que desde la Federación Mexicana de Futbol busca arreglar el tema puertas adentro.

Amaury Vergara exige videos y audios del VAR. (Foto: IMAGO7)

“No hay nada turbio ni queremos perjudicar a Chivas. No tenemos motivos ni tenemos deseos de que esto se haga grande”, afirmó una fuente de Arizpe. Y añadió: “Supe que enviaron una carta de Chivas pidiendo los originales; habrá reunión y desde ahorita te digo: se va a tratar de arreglar entre los involucrados antes de que crezca el escándalo”.

A su vez, señalan que si no hay un arreglo entre las partes la Federación Mexicana de Futbol emitirá un escueto comunicado. “Se abrirá una investigación… tal tal tal y tal”, reportó Miguel Arizpe en referencia a lo que podría llegar a informar la FMF sobre lo sucedido en Chivas vs. Toluca.

¿Qué sigue para Chivas en el Clausura 2025?

Luego de la derrota contra Toluca por la jornada siete, Chivas volverá a ver acción el próximo sábado en el Estadio Akron cuando enfrente a Pachuca por la fecha ocho del Clausura 2025. El encuentro comenzará a las 19:05 del Centro de México y será transmitido por Amazon Prime.