La Selección Mexicana de Futbol rendirá un merecido homenaje a Andrés Guardado, una de las leyendas del equipo Tricolor y quien anunció que se retirará al término del torneo Apertura 2024 de Liga MX. Un día antes del encuentro amistoso a celebrarse en el Estadio Akron contra Estados Unidos, el director técnico nacional, Javier Aguirre, habló sobre la posibilidad de dar un reconocimiento similar a Chicharito Hernández eventualmente.

En la conferencia de prensa previa al partido que significará la edición 78 del Clásico de la Concacaf entre aztecas y estadounidenses, El Vasco fue cuestionado sobre un posible homenaje a CH14, quien es el máximo anotador de todos los tiempos del Tri, aunque abiertamente jamás ha dicho que está retirado de la Selección. Es por eso que Aguirre Onaindia recordó lo que platicó con Hernández Balcazar durante su última visita a la Perla de Occidente, en la presentación de este partido meses atrás.

Lo que dijo Vasco Aguirre sobre Chicharito Hernández

“No, no hablamos de eso (posible homenaje). Le pregunté por sus lesiones, en ese momento estaba haciendo un tratamiento alternativo por otro lado, con su fisioterapeuta. Le pregunté cómo estaban sus padres, con su padre tengo buena amistad con sus padres hace muchos años desde antes de que Javier (Hernández) naciera y solamente hablamos de eso”, mencionó Javier Aguirre a los medios presentes.

“De homenajes, creo que, lo digo, me alegra tanto cuando me lo preguntó Duilio (Davino) hace, no sé, par de meses, dije que sí porque decía yo Memo Ochoa, Rafa Márquez, Andrés Guardado. Es que son a nivel mundial, no solo en México, nada más hay cuatro o cinco jugadores con cinco mundiales y ellos son mexicanos. Qué orgullo estar sentado con este hombre (Guardado), mañana a aplaudirle merecidamente”, añadió.

Javier Aguirre reconoció que Chicharito está en una situación complicada

Finalmente, el exentrenador del Osasuna, Atlético de Madrid, Zaragoza y Mallorca entre otros, reconoció que desconoce la postura de Chícharo respecto al Tricolor, pues aunque no abundó en el tema, sabe de la problemática que tuvo y lo alejó del equipo verde desde hace varios años atrás.

“Entonces lo de Chícharo no sé cómo está su situación actual. Sé que está en este proceso de volver al equipo, me alegra mucho que esté de vuelta en Guadalajara. Él es de Guadalajara, sale del Guadalajara y la gente lo quiere mucho. Yo lo llevé por primera vez a la Selección, fui yo. Lo llevé al Mundial, un chico fantástico y le deseo lo mejor”, sentenció.