A Chicharito Hernández le brillaron los ojos cuando miró a Javier Aguirre. El Vasco fue su entrenador durante sus inicios en la Selección Mexicana de Futbol antes de que se convirtiera en el máximo goleador histórico del Tri, y aunque se encuentra en plena recuperación de la lesión que lo marginó de los últimos partidos de Chivas en Leagues Cup, la ilusión de regresar al equipo nacional es una opción mucho más cercana con el ex Mallorca al frente.

“Te queda bien la camisa”, le dijo un Vasco sonriente a Chicharito tan pronto lo miró, mientras le dio un ligero golpe en el pecho, a la altura del escudo del Guadalajara, equipo en el que jugó a principios de la década de los 90 y donde se retiró oficialmente como futbolista. Ambos coincidieron en la previa de la presentación oficial del amistoso entre México y Estados Unidos del próximo 15 de octubre en el Estadio Akron.

Javier Aguirre habló sobre Chicharito Hernández

Será el primer partido de la Selección Azteca ahí desde que el 4 de septiembre del 2010 disputara su único juego en la cancha de Chivas. Hernández Balcázar muy probablemente no será considerado para entonces por Aguirre, pero la puerta la dejó abierta El Vasco, tanto para CH14, como para cualquier jugador mexicano en condiciones de vestir la camiseta verde.

“Eso no lo sé (si Chicharito volverá al Tri), solo sé que si son mexicanos y están jugando, son evaluables. Evidentemente existe una población grande, dentro y fuera de nuestro país y nadie tiene —por supuesto— cerradas las puertas. Y yo no me fijo en otra cosa más que en el nivel del jugador. Si es mexicano y está jugando, será seleccionado, claro”, respondió Aguirre Onaindía a la pregunta de si Hernández será contemplado.

Hernández platicó con el nuevo seleccionador durante algunos minutos. El Vasco también intercambió ideas por unos minutos con el pastor del Rebaño, Fernando Gago, antes de iniciar la conferencia con el director deportivo de la Selección Mexicana Duilio Davino y el presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Ivar Sisniega. El vínculo existe y dependerá de Javier si lo aprovecha para volver al Tricolor.