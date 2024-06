En medio de toda la incertidumbre que dejó la marcha de Fernando Hierro, con la complicación de la llegada de refuerzos, se abrió una ventana de ilusión para las Chivas.

Uno de los mejores futbolistas mexicanos de la Liga MX dejó abierta la posibilidad de cambiar de equipo y el Guadalajara es uno de los equipos que más se le ha relacionado con él. Se trata del Chiquito Sánchez, mediocampista del Pachuca y la Selección Mexicana, quien luego de la final de la Concachampions dejó en claro que podría cambiar de club para el Apertura 2024.

¿Qué dijo el Chiquito Sánchez?

Durante la ceremonia de campeón del certamen continental, el Chiquito fue cuestionado sobre si la victoria (3-0) sobre Columbus Crew pudo haber sido su último partido como jugador de los Tuzos, a lo que contestó: “No lo sé, ahorita tengo que disfrutar. Sea mi primer o último partido, tengo que disfrutar”.

Érick Sánchez será parte de la Selección Nacional que disputará en unas semanas la Copa América, donde se espera que sea parte importante en el esquema de Jaime Lozano. Posteriormente desconoce si tendrá ofertas provenientes de Europa o equipos de la Liga MX. También es una realidad que Pachuca no lo dejará ir tan fácil sabedores que en un año disputarán la primera edición del nuevo Mundial de Clubes.

“Si me toca irme, me voy campeón. Agradezco a toda la gente su apoyo. Los únicos que saben si me iré es el presidente (de Pachuca) y mi representante”, comentó el mediocampista de 24 años.

¿Cuál sería el precio de su carta?

De acuerdo con diversos reportes, Pachuca pondría a la venta a su capitán por 14 millones de dólares, cifra que suena difícil de alcanzar por parte de alguno de los equipos de la Liga MX, incluidas las Chivas.

También cabe aclarar que ese precio es para equipos del futbol mexicano, mientras que si existe interés por parte del Viejo Continente la cifra se reduciría, aunque posiblemente Pachuca se quedaría con un porcentaje de su carta.