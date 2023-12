Fernando Gago, nuevo director técnico de las Chivas de Guadalajara, se convertirá en el tercero más joven en la historia de la institución. Por ello, en el programa A Nivel de Cancha analizaron el proceso de gestión que pudiera tener en el vestidor rojiblanco a su temprana edad. Esto, con miras a su debut en el Torneo Clausura 2024 de la Liga MX, programado para el sábado 13 de enero.

El nuevo Pastor del Rebaño Sagrado fue presentado el miércoles 20 de diciembre en el Estadio Akron, para suceder al serbio Veljko Paunovic. El timonel argentino tendrá una muy breve pretemporda de cara a su estreno en la Liga MX. Previo a ello, analizaron los pro y contra que podrá tener su gestión dentro del vestidor rojiblanco.

El conductor del programa A Nivel de Cancha, Víctor González, cuestionó la contratación de Fernando Gago en Guadalajara. El comunicador consultó a la mesa: “¿Qué tanto puede influir en el manejo de un grupo el que un técnico sea tan joven?“. Cabe recordar, que deberá lidiar con caracteres fuertes y líderes, como Víctor Guzmán, Fernando Beltrán o Erick Gutiérrez, así como los indisciplinados Alexis Vega y Cristian Calderón.

Héctor Medrano fue el primero en analizar y refirió que: “Yo creo que acá cuenta mucho la personalidad que tenga el técnico. La credibilidad, que muestre y que el jugador le crea. Que al momento que el jugador pregunte o al momento de hablar la forma que quiere o intenta jugar, que él sepa responder y que los convenza de lo que va a hacer. Yo creo que eso es lo más importante“.

El plantel del Guadalajara trabajó en Verde Valle durante la víspera de la Navidad (Chivas)

El siguiente fue Armando Begines, quien reiteró a las cámaras de Televisa Guadalajara que “esa es una de las cosas más importantes y el peso que cae sobre el entrenador, por lo que es Chivas. La juventud, que bueno que se está dando lo de subir a los chavos en esta pretemporada y pues, mucho gusto por ellos“.

El único problema que tendrá Fernando Gago en Chivas

Erick López, reconocido corresponsal de TUDN en la Perla de Occidente, advirtió en la mesa que: “Yo el único problema que le veo, no es la edad, por supuesto. Para mi no (es problema la edad), porque por ejemplo Matías (Almeyda) llegó siendo un poco mayor, pero también era muy joven y funcionó. El Chepo (José Manuel de la Torre) era joven cuando fue campeón con Chivas. Es decir, los técnicos jóvenes tienen sus pro, tienen sus contras, les faltará experiencia, lo que sea. Pero la edad no es un problema para dirigirse al grupo“.

El periodista de TUDN a Televisa Guadalajara reveló que “yo creo que el problema o donde puede hacer corto es con la disciplina. Yo creo que ese es el problema con lo que se ha hablado que tiene mucha en Argentina y que creo acá puede hacer un corto circuito. Porque, no le ha ido bien a los técnicos en México que han querido implementar cierta disciplina“. Erick López recordó un caso en específico: “(Guillermo) Almada. Muchos dicen que seis meses le dura el régimen y después, se acaba. Creo que eso pudiera pasar (con Fernando Gago)“.

Fernando Gago será el tercer técnico más joven en Chivas

Fernando Gago, con 37 años de edad (nació el 10 de abril de 1986), se convertirá en el tercer técnico más joven en la historia del Guadalajara. Esto, detrás de dos mexicanos que tuvieron un breve periodo en el banquillo rojiblanco. Se trata de Marcelo Michel Leaño, quien asumió el mando en el Clausura 2022 con apenas 35 años (14 de febrero de 1987). Y de Daniel Guzmán, que emergió en el Apertura 2002, con 36 años (31 de diciembre de 1965).

Leaño fue designado como interino en el Apertura 2021 tras la intempestiva salida del veterano Víctor Manuel Vucetich. Fue considerado por la directiva para el Clausura 2022, pero a mitad de torneo fue destituido. Guzmán, por su parte, recibió la oportunidad de dirigir al Guadalajara, tras la salida de Óscar Ruggeri en el Apertura 2022. Al final de ese semestre, el empresario Jorge Vergara compró a Chivas, para finiquitar a la Promotora Deportiva Guadalajara y al cuerpo técnico. ¿Cuál será el destino de Fernando Gago?