Cade Cowell es la mayor revelación de las Chivas de Guadalajara en este Torneo Clausura 2024 y también revolucionó a toda la Liga MX. El atacante cada fecha se ve mejor en la cancha, cada vez se siente mejor en suelo tapatío y cala más en la preferencia del chiverío. Una decisión de llegar al redil y vivir en el país de sus abuelos maternos que le sentó muy bien. El delantero confesó de forma espontánea lo que le tiene enamorado de esta experiencia en México.

El refuerzo del Rebaño Sagrado en este mercado de pases se ha convertido en una pieza clave para el esquema del entrenador Fernando Gago. El ariete formado en San Jose Earthquakes viene de anotar su primer gol en la Liga MX, para guiar el triunfo 3-1 sobre Pumas UNAM. El tercer tanto con la playera rojiblanca tras marcar un doblete en Canadá por la Concachampions 2024. El atacante se confesó en el podcast We Goat You que transmite Chivas para sus seguidores en inglés.

El Vaquero Cowell, como lo apodó la afición, ofreció la entrevista exclusiva a las redes de Chivas en inglés y reveló lo que le tiene enamorado de la ciudad. El joven goleador confesó que “el pozole es mi platillo favorito mexicano por mucho. Pero obviamente, hay un montón de comida deliciosa aquí“. Guadalajara es reconocida como una de las principales ciudades de Latinoamérica en cuanto a gastronomía, con una exquisita variedad.

El delantero añadió que “he probado un montón de cosas. He probado tacos de pastor, que me gustaron mucho. He probado un poco de los (tacos) de lengua. Estuvo bueno. Me gustaron más los tacos de pastor, aunque he probado todo. Pero el pozole es definitivamente mi favorito“. Muy buen paladar el que reveló tener el atacante de las Chivas.

La “vida diferente” de Cade Cowell en México

El mexicano-estadounidense se refirió a la emoción que le genera estar en la tierra de su abuelo materno y poder conocer más de cerca sus orígenes. Cowell Maldonado señaló que “es genial. Estoy contento, estoy feliz de que mi familia se sienta de esa manera. No podía estar más orgulloso de representar ambas nacionalidades, la mexicana y americana, así que ha sido genial“.

El poderoso atacante, de apenas 20 años de edad, apareció la pasada semana en la lista preliminar de Selección Estados Unidos. Se convirtió en el primer jugador de Chivas en una convocatoria estadounidense. Habló de esa dualidad que ahora experimenta. Explicó, que “obviamente, nací en (Estados Unidos de) América y he vivido allí toda mi vida. Pero ahora finalmente llegué a vivir una vida diferente aquí, en donde mi abuelo nació. Así, que puedo ver un poco de cómo es“.

El estilo de Cade Cowell ha revolucionado a la afición de Chivas (Instagram)

¿Cómo va Cade Cowell con el idioma?

Cade Cowell también admitió que empieza a entender un poco más el español, tiene clases particulares y se apoya en sus compañeros. El ariete advirtió que “por un lado, me da algo más que hacer aquí. Cuando tengo mis clases en español o estoy estudiando Duolingo, definitivamente es algo que me tiene un poco ocupado. Obviamente, poder hablar con mis compañeros es siempre divertido, hacerles un montón de preguntas“.

El atacante de las Chivas añadió que “creo que mi frase favorita, o mi frase más usada aquí es: ¿Cómo se dice? Porque tengo que preguntar qué significa todo o qué es exactamente esta palabra. Creo que está bien. Estoy mejorando definitivamente. Obviamente, no estoy cerca de donde necesito estar (con el idioma), pero está bien. Llegará con el tiempo“.

Cade Cowell espera a su familia en Guadalajara

El polivalente delantero del Guadalajara se siento pleno dentro de la cancha, pero fuera espera a su familia en casa. Reconoció que “sí. Mi familia todavía está en proceso de obtener pasaportes. La única que tenía fue mi mamá, así que ella vino cuando yo firmé (con Chivas). Ella lo amaba (venir a México), pensaba que era tan genial. Obviamente, fue una locura ver a todos los fanáticos que me acompañaban. Ella lo amó mucho (ese momento). Pero sí, creo que todos están muy emocionados de finalmente venir aquí. Creo que están en proceso de obtener sus pasaportes, si no, casi todos los tienen. Estoy emocionado de tenerlos aquí pronto“.