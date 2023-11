Víctor Guzmán, uno de los líderes del vestidor de las Chivas de Guadalajara, de exhibió ese carácter tras el complejo regreso de Alexis Vega. El disminuido delantero volvió el sábado a la cancha y después de provocar un penal, lo erró, para sellar el revés 1-0 ante Pumas. El Pocho apareció para apoyar “a muerte” al Gru al dedicarle el emotivo mensaje de un aficionado con la intención de animarlo.

El Rebaño Sagrado, con la presencia de Guzmán y Vega, regresa el martes a Verde Valle para aprovechar el parón de la Fecha FIFA de noviembre. El cuerpo técnico rojiblanco, que sólo sufrirá la ausencia de Roberto Alvarado, tendrá tiempo para afinar todos los detalles de cara a la Liguilla. Serán 16 días contando a partir del martes los que tendrán para prepararse con miras a los Cuartos de Final de ida frente a la UNAM, de nuevo.

Cuando las lesiones que golpearon a Alexis durante 2023 y lo mantuvieron fuera de la cancha, Guzmán asumió el liderazgo. El Pocho encaminó a Chivas de regreso a la Fiesta Grande por la puerta principal al clasificar directo por primera vez en los últimos cinco años. La dupla se reunió en el cierre de la ronda eliminatoria y juntos, llevaron al Guadalajara hasta la Gran Final del Clausura 2023.

El Pocho Guzmán abandonó el campo en la misma ventana de cambios en la que entró Alexis Vega por Yael Padilla (58′) al ceder su lugar a Érick Gutiérrez. Desde que el canterano tapatío volvió al redil en diciembre pasado, proveniente de Pachuca, fue arropado por Vega. Esto, muy a pesar de los rumores que alertaban diferencias entre ambas figuras.

Vega apoyó al Pocho en su regreso a Chivas y desmintió las diferencias (Instagram)

El Gru Vega recibió una falta al borde del área rival, que cobró directo y provocó un penal tras la revisión del VAR (74′) por una mano de Eduardo Salvio. Veljko Paunovic permitió que el atacante asumiera la responsabilidad del tiro, en un intento por reivindicarse, pero su fallo generó todo lo contrario. La afición le reprochó volver a vestir la playera rojiblanca y errar un intento que coronaría un necesario empate en el marcador. Ese punto le permitía al Guadalajara quedarse con el cuarto lugar y con el privilegio de la localía en la llave de los Cuartos de Final. Ahora deberá cerrar de nuevo en CU.

El mensaje que Víctor Guzmán dedicó a Alexis Vega

Víctor Guzmán, después de todo el rechazó que generó el regreso de Alexis Vega en la afición, apareció en las redes sociales con un recado. El excapitán publicó el sentido mensaje de un aficionado para tratar de incentivar al delantero a recuperar su mejor versión para la Liguilla. Incluyó además una especial dedicatoria: “(Alexis Vega) a muerte, mi perro“.

Las emotivas palabras, originales de la cuenta Chivasport GDL en Facebook, calaron hondo en el Pocho y aprovechó para hacérselas llegar al Gru. La sentida publicación refirió: “Te hemos reventado tanto, que ni si quiera tú mismo sabes que es lo que quieres. Probablemente en el fondo de tu corazón quieras redimirte. Probablemente quieras compensar las cosas y arreglar todo con el club y con la afición“.

“No sabemos qué es lo que sientes, y es por ello que hoy y espero hablar por la mayoría de aficionados rojiblancos. Aunque muchos me dirán que no, por su orgullo deportivo, pero tratemos de ponernos en tus zapatos. Sabemos que no es sencillo estar con la presión de muchísima gente, de televisoras, de reporteros y todo eso al mismo tiempo. Se notó en tu rostro en aquel penal errado, y más allá de eso; nos molestamos. Te volvimos a reventar y ahí es donde nosotros estamos mal, porque no te ayudamos en nada. Cuando lo único que queremos es que vuelvas como aquel Alexis que venía de menos a más“.

Víctor Guzmán compartió la publicación en su historia de Instagram, que reposteó Alexis Vega

“Es por ello y aunque me toque a mí la mentada de madre, sólo espero que recuperes ese nivel con el cual te ganaste los ojos del club rojiblanco. Quiero lo mejor para mi equipo, quiero lo mejor para mis colores; por que amo a Chivas y moriré con ustedes. Yo sé que puedes demostrar eso que tanto quieres en los próximos dos partidos de Cuartos de Final. Sé que lo harás y toda esa gente que te ha reclamado, reventado (me incluyo), serán las mismas que volverán a gritar positivamente por ti. Regresa pronto ALEXIS…“.