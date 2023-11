Antonio Mohamed, entrenador de los Pumas, le ganó el sábado la pulseada estratégica a su homólogo Veljko Paunovic. La caída de las Chivas de Guadalajara 1-0 ante Universidad Nacional en CU, significó más que perder ese partido de la Jornada 17 de la Liga MX. Los tapatíos cedieron el cuarto lugar y la localía en la serie que los reencontrará en la Liguilla del Torneo Apertura 2023. El Turco aprovechará la ventaja y tiene un plan para concretarlo.

El Rebaño Sagrado, bajo el mando de Paunovic y su cuerpo técnico, regresa el martes a trabajar en las instalaciones de Verde Valle. Tendrá las dos semanas de receso que otorga la Fecha FIFA de noviembre para afinar todos los detalles con miras a enfrentar de nueva cuenta a Pumas. Una serie que ahora empezará en el Estadio Akron y definirá todo en el Olímpico Universitario. Donde Mohamed espera que su planificación le permita dejar en el camino a Chivas.

Pumas pudo vencer al Guadalajara en Ciudad Universitaria, después de cuatro años y más de siete meses. Un revés que cerró la fase regular del Apertura 2023 de forma adversa para los tapatíos y acabó con sus aspiraciones de ser terceros o tener la ventaja de la localía.

Chivas se quedó con 27 puntos, para ceder el cuarto puesto a los felinos (28) y se debió conformar con la quinta casilla en la clasificación del Apertura 2023. Ahora, se medirán nuevamente en unos Cuartos de Final que se disputarán a finales de este mes. En los que el Turco Mohamed tiene un plan para decidir todo e imponer su ley en esa llave.

¿Qué dijo Antonio Mohamed tras vencer a Chivas?

El entrenador de Pumas se mostró consciente del tiempo que tendrá por la Fecha FIFA para prepararse de cara a la Fiesta Grande. Refirió que “se sabía de antemano que iba a pasar eso (los 18 días de espera hasta enfrentar de nuevo a Chivas). No me parece mal, me parece bien. El grupo llegará bien concentrado, es importante porque estamos en una posición arriba. Va a ser una serie muy cerrada en la que no debemos tener errores. Tenemos que prepararnos, jugar intensos, el equipo lo hizo muy bien. Estamos contentos, sobre todo por la temporada que hicimos“.

Mohamed reconoció su meta lograda al señalar que “yo siempre dije que el objetivo era clasificar. En un momento la situación no era la que esperábamos, después, vuelvo a repetir, va a ser una serie muy peleada, de muchos detalles. Tenemos que definir la serie en nuestra casa“.

El plan de Antonio Mohamed para acabar con Chivas

El Turco Mohamed fue consultado en la conferencia por un tema bien particular para aprovechar su localía. Es el hecho de si Puma se mantendrá jugando por la tarde-noche en Liguilla o volverá a su horario tradicional de los domingo. El estratega aseguró que analizarán todas las posibilidades y determinarán si lo más conveniente es volver a jugar al mediodía. Un plan, que pudiera ser clave para despachar al Guadalajara en una hora nada habitual.

El técnico de Universidad Nacional reconoció que “yo tengo la posibilidad de elegir. Lo más seguro es que los que están arriba, tanto América como Monterrey, elijan (jugar el) sábado. Así que a nosotros nos queda el domingo y tendremos para elegir a las 12 o en la tarde. Así que veremos qué es lo mejor, entre los jugadores, los directivos, la gente que trabaja en el club. Todavía tenemos muchos días para eso“. Pero el malevolo plan del Turco está en marcha, intrigar a su rival con un posible horario de clima extremo.

Pumas pudiera utilizar esta “ventaja” de definir el horario, como una estrategia interesante para conseguir en casa su pase a la Semifinal. Al resto de los equipos de la Liga MX siempre se le ha complicado jugar en Ciudad Universitaria a pleno mediodía, cuando deben soportar además de la altura, el potente sol que irradia en la CDMX.