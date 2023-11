Chivas de Guadalajara cierra esta semana con el regreso a casa tras perder 1-0 con Pumas en el Estadio Olímpico Universitario. Un partido en el marco de la Jornada 17 y última del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX, que dejó muchos pendientes. Rebaño Pasión te presenta las noticias más interesantes para hoy: domingo, 12 de noviembre de 2023.

El Rebaño Sagrado venía de encadenar triunfos de nuevo con la victoria 1-0 sobre Cruz Azul en el Estadio Akron. Gabriel Fernández (11′) fue protagonista al desnivelar el marcador muy temprano en el partido. El villano fue Alexis Vega (77′) al conseguir un tiro penal que erró en su regreso a la acción. Los rojiblancos descansan domingo y lunes, para trabajar desde el martes en la preparación de su próxima presentación.

El Guadalajara traía cuatro triunfos en los cinco encuentros previos del torneo. Pero con la dura caída, se quedó con 27 puntos y cedió el cuarto lugar, para conformarse con el quinto escalón de la tabla de posiciones del Apertura 2023. Los tapatíos volverán a toparse con los universitarios en la Liguilla.

Los rojiblancos trabajan esta próxima semana de manera planificada en los detalles a afinar, para aprovechar el parón de la Fecha FIFA. Su próximo encuentro será: el jueves 30 de noviembre, cuando recibirán a Pumas UNAM en el Estadio Akron. Un duelo en el marco de los Cuartos de Final de ida del Apertura 2023. Rebaño Pasión te presenta las noticias más interesantes del día, a continuación:

El otro penal que falló Alexis Vega con Chivas

Alexis Vega ya había fallado un penal similar (IMAGO7)

El regreso de Alexis Vega al campo de juego no fue el esperado. Después de varias semanas marginado de la convocatoria a raíz de su indisciplina, el Gru finalmente volvió a jugar. Veljko Paunovic lo mandó a la cancha para intentar igualar el partido ante Pumas UNAM, por la última jornada del Apertura 2023. El Rebaño necesitaba un gol para mantener el cuarto puesto, pero Vega no aprovechó su chance y no pudo batir a Julio González desde los doce pasos.

Chivas vs. Pumas: Historial en Liguilla

Antecedentes de Chivas vs. Pumas en Liguilla (JAM Media/IMAGO7)

Las Chivas de Guadalajara no pudieron cerrar como esperaban su participación en la fase regular del Apertura 2023. En la última jornada, el Rebaño visitó a los Pumas de la UNAM con el objetivo de obtener un buen resultado, pero se llevó una derrota por 1-0 que lo obligó a perder un lugar en la tabla, por lo que ahora deberá definir como visitante la eliminatoria correspondiente a los Cuartos de Final.

Alan Mozo le ganó así el duelo al Chino Huerta

Alan Mozo le ganó el duelo a César Huerta (IMAGO7)

En la última jornada de la fase regular, Chivas se llevó una derrota de su visita a los Pumas de la UNAM. Fue un partido cerrado y parejo, pero un error en el área a poco de comenzar el trámite, les permitió a los universitarios ponerse en ventaja. A partir de allí, controlaron al Rebaño, que no mostró demasiadas ideas para alcanzar el empate y acabó por perder la cuarta posición en la tabla.

La exigencia de Paunovic para recuperar a Alexis Vega

Veljko Paunovic exigió a todos darle amor a Alexis Vega para recuperarlo (IMAGO7)

Veljko Paunovic, director técnico de las Chivas de Guadalajara, defendió la noche del sábado a capa y espada al delantero Alexis Vega. El indisciplinado reapareció al entrar de cambio en la segunda parte, provocó un penal, pero lo erró de manera muy obvia. Su fallo sentenció la caída 1-0 ante Pumas UNAM en el Estadio Olímpico Universitario. Pese a ello, el serbio impuso una desesperada exigencia a todo el entorno rojiblanco, para recuperar al 10.

Afición de Chivas le dio muy poco amor a Alexis Vega

Alexis Vega fue tundido por la enardecida afición de Chivas tras errar el penal (Twitter)

La afición de las Chivas de Guadalajara no perdona con la misma intensidad con la que idolatra a sus estrellas. El entrenador Veljko Paunovic exigió darle “amor” a Alexis Vega, después que el sábado entró de cambio y erró un penal ante Pumas. El chiverío se pronunció en las redes sociales con muy poco de eso y lo tundió hasta volverlo tendencia.

Los errores de Veljko Paunovic ante Pumas

Los errores de Paunovic ante Pumas (IMAGO7)

La fase regular no terminó de la mejor manera para las Chivas de Guadalajara. Por la jornada 17, en su visita a los Pumas de la UNAM, el Rebaño perdió por 1-0, debido a un gol del uruguayo Gabriel Fernández. Los locales abrieron rápido el marcador y luego centraron sus esfuerzos en defender la ventaja obtenida, ante un equipo rojiblanco que careció de ideas e inventiva y acabó cediéndole el cuarto lugar al conjunto universitario, el cual será su rival en la Liguilla.

¿Cuándo vuelve a jugar Chivas? Día, hora y TV

Guadalajara volverá a la acción esta semana para aprovechar el parón de la Fecha FIFA (Chivas)

Chivas de Guadalajara recién culminó la ronda regular del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX. No vuelve a la acción de inmediato, debido a la Fecha FIFA de noviembre que comienza el lunes. ¿Cuándo jugará su siguiente partido? Rebaño Pasión te trae todos los detalles, horario y canal de TV para ver en directo la transmisión de ese próximo compromiso.