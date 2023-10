Érick Gutiérrez, mediocampista de las Chivas de Guadalajara, reapareció el sábado en la victoria 0-2 sobre Puebla en el Estadio Cuauhtémoc. Un partido en el marco de la Jornada 13 del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX. Mostró avances en su desempeño, pero no conformaron al exrojiblanco Carlos Hermosillo, quien volvió a cuestionar y criticar el rendimiento del Guti.

El flamente fichaje del Rebaño Sagrado para este torneo apareció entre los suplentes de la alineación de Veljko Paunovic en Puebla. El mediocentro, que llegó a Verde Valle procedente del PSV Eindhoven de Países Bajos, entró de cambio a los 82 minutos por Ricardo Marín. Volvió a ser criticado por la prensa especializada.

El Club Deportivo Guadalajara frenó una racha de seis partidos sin ganar, sólo después de separar del equipo a Alexis Vega y Cristian Calderón. Los tapatíos, con la victoria en Puebla, llegaron a 21 puntos para ubicarse en el cuarto lugar de la tabla de posiciones del Apertura 2023. Pudiera ceder sólo un puesto, en caso que Atlético de San Luis derrote a Necaxa, la tarde de este domingo, en el cierre de la Jornada 13.

Chivas trabaja esta próxima semana en afinar todos los detalles de su próxima presentación: el sábado 28 de octubre, cuando recibirán a Tigres UANL. La Liga MX aún no confirma si este encuentro de la Jornada 14 del Apertura 2023 se celebrará en el Estadio Akron o en el Jalisco. Lo que sí, será una reedición de la Final de Vuelta del pasado Clausura 2023.

Guadalajara encadenó victorias después de apartar a Alexis Vega y Cristian Calderón (Chivas)

Los cuestionamientos de Carlos Hermosillo a Érick Gutiérrez

El más reciente episodio del programa La Última Palabra presentó a un polémico Carlos Hermosillo, exjugador de Chivas, aunque muy opaco su paso. El exdelantero fue consultado si: “¿Juega mejor Chivas sin Guti o con él?“. A lo que respondió que “Chivas juega 10 mil veces mejor sin el Guti. El Guti no es, lo trajeron de Europa y no sé por qué contrataron a un jugador dizque bomba en una posición donde no necesitaban, primero que nada. Y segundo, no es un jugador que ha andado bien“.

Érick Gutiérrez entró a los 82 minutos para concretar la victoria en Puebla. Muchos aficionados rojiblancos reconocieron su leve mejoría física y de juego, entre lo que más resaltó fue su defensa al jovencito Yael Padilla en una bronca con defensores de La Franja. De resto, no tuvo opción de mostrarse en el ataque.

Gutiérrez entró de cambio en los minutos finales para sellar el triunfo en Puebla (IMAGO7)

Hermosillo, quien tuvo un breve paso por el Guadalajara, arremetió en su discurso contra el mediocentro de Chivas. Aseveró que el Guti: “Es un jugador, siempre lo he dicho y se lo dije a él personalmente: juegas como veterano, toquecito pa’ aquí, toquecito pa’ acá, me voy a un lado“.

El exSelección México añadió que “sí, se lo dije. Le dije: Deberías jugar como iniciaste, que llegabas hacia el frente, tenías gol, no juegues en cortito. Juegas como veterano, corto. Guti no, hay muchos mejores ahí, (Fernando) Beltrán, hay muchos“. Acotó que como titular “no lo van a utilizar, no creo que lo utilicen mucho“.