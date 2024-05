Fernando Gago tiene todo listo para afrontar su segunda llave de ida y vuelta del Clásico Nacional tras los Octavos de Final de la Concachampions 2024. Ahora, busca un boleto a la Gran Final del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX con las Chivas de Guadalajara. El director técnico de los tapatíos fue criticado por “usar la Liguilla para tratar de recuperar a Chicharito Hernández“. Un cuestionamiento emitido por el siempre polémico, David Faitelson.

El entrenador del Rebaño Sagrado culminó este martes la preparación en las instalaciones de Verde Valle, para iniciar la concentración. El plantel rojiblanco buscará repetir lo que gestó en el Clausura 2023 al coronar una épica remontada ante su eterno rival y avanzar. El cuerpo técnico del argentino tiene claro que Hernández Balcázar es una pieza clave para dar el paso al título.

Faitelson, durante el episodio de esta semana de Línea de 4 en TUDN, criticó a Gago por su decisión en Guadalajara. El comunicador advirtió que “tiene un problema, Chivas nada más, que es el nueve. Pero voy a eso; está utilizando la Liguilla para tratar de recuperar al Chicharito Hernández“. A lo que su compañero y leyenda rojiblanca, Oswaldo Sánchez, auguró: “y lo va a terminar recuperando“.

El polémico periodista reconoció que “pero, vamos a ver: Falló una muy clara en Toluca, que era para definir la eliminatoria. Yo creo que hoy, él no está en su mejor momento futbolístico. Gago le quiere dar minutos. Gago lo puso como titular contra Puebla, con León y con América. Pero, me parece a mi que ellos creen que o Gago cree que si recupera a Chicharito tiene más posibilidades de contender por el título“.

Faitelson consideró que Gago cree que su recupera a Chicharito tiene más posibilidades de ganar (Chivas)

Analizaron la presencia de Chicharito en Chivas

La consideración con la que cerró David Faitelson al señalar que “(Fernando) Gago cree que si recupera a Chicharito tiene más posibilidades de contender por el título“. Una frase que generó el debate en la mesa de TUDN. San Oswaldo refirió que “es lo ideal y aparte, le vas a ir dando minutos. Porque JJ Macías esta fuera de la convocatoria, como consecuencia, los únicos dos nueve con los que cuenta Chivas son ellos (Chicharito y Marín), así de fácil“.

Damián Zamogilny reconoció en su análisis, que “Javier Hernández es una figura que podrá hoy no estar en el mejor momento. Pero sí te provoca sensaciones diferentes enfrentarlo a él, que a veces competir contra (Ricardo) Marín, que es un muy buen jugador. Pero lo del Chícharo tiene otra repercusión. Claro, su jerarquía, es una cuestión mental para sus rivales“.

El Ruso añadió que Chicharito Hernández: “Todavía no alcanzó su nivel, lo que falló el otro día es algo imperdonable para un delantero de su capacidad. Pero, sí creo que también el trabajo de Gago era ese, recuperar y también buscar resultados. Porque no puedes apostar a recuperarlo y no encontrar resultados y ha ido alternándolo con Marín y ha estado dándole minutos para encontrar en este momento una buena versión de Javier; no la mejor. Pero una buena versión y vamos a ver“.

La predicción del Ruso Zamogilny del Clásico Nacional

Zamogilny, durante su intervención en la mesa de Línea de 4, refirió a TUDN que “el partido es de pronóstico reservado. Tal vez, a medio torneo hubiéramos dicho que América era ampliamente superior. Porque América también vino a menos, incluso este último partido lo juega mucho mejor. Jugó un primer tiempo, en donde me parece se reencontró con su buen futbol. Pero todavía no da señas de recuperar la memoria futbolística. Sobre todo aquel que tuvo en la primera parte del torneo que era un América aplastante. Hoy es un América más terrenal, un América al que se le puede competir. Lo que subió el Guadalajara futbolísticamente y esa caída del América, me parece que hacen un clásico muy parejo“.