Chivas de Guadalajara afronta esta semana otra trascendental serie del Clásico Nacional. Si existe una voz autorizada para tratar este tema es el legendario defensor Joel Sánchez. Los tapatíos reciben el miércoles al América en la Semifinal de Ida del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX. El Tiburón confirmó la importancia de Chicharito Hernández en el crecimiento que ha desarrollado el plantel rojiblanco este semestre.

El inolvidable central del Rebaño Sagrado, quien tuvo una breve pasantía por Coapa con las Águilas, platicó con Claro Sports. Sánchez analizó cómo jugarle a este América y reconoció que Fernando Gago debe mantenerse fiel a su idea. Refirió que “yo me iría por la lógica. El equipo es sólido, tiene que partir de eso, construir tu propuesta de esa solidez hacia adelante. O sea, a lo mejor a Chivas se le subestima, pero tiene jugadores seleccionados y seleccionables también, que nos fueron convocados en esta ocasión“.

El Tiburón Sánchez destacó a Claro Sports que dentro del plantel del Guadalajara, “El Piojo (Roberto Alvarado) pasa por un momento espectacular. Ricardo Marín, a lo mejor, es poco valorado y el Chícharo es cuestionado, cosa que se me hace ilógica. Creo que es un muchacho influyente tanto en la cancha, en el vestidor y fuera de la cancha“. Así, comenzó a revelar la importancia de tener a una figura como el delantero dentro de la nómina.

El exdefensor de las Chivas advirtió que “El Nene (Fernando Beltrán), El Tiba (Gilberto Sepúlveda), el mismo Tala Rangel, por dar un ejemplo, están creciendo mucho más que antes teniendo al Chicharito al lado. Por la exigencia que les genera, por la mentalidad que les contagia y mucha gente considera que Chicharito no sirve, que estorba. Yo creo que los jugadores de Chivas están creciendo muchísimo más teniendo al Chícharo al lado, que cualquier jugador de los otros 17 equipos“.

Chicharito Hernández reaccionó al golazo del Piojo y la victoria de Chivas en el Clásico Tapatío (IMAGO7)

Tiburón Sánchez dio la clave de Chivas en este Clásico Nacional

El exdefensor de las Chivas, Joel Sánchez, fue cuestionado sobre la solidez defensiva que ostentan los tapatíos y si ello será clave para avanzar. El Tiburón coincidió y reiteró a Claro Sports que “eso va a ser clave y lo ha sido en las últimas ocho fechas. La solidez que ha tenido el equipo, lo solidario que ha sido todo el plantel cuando no tiene la pelota. Me parece que es un grupo que se acopla muy bien al sistema que ya le dio como sello Fernando Gago“.

Reconoció en la entrevista que “si es cierto que no ha tenido mucha definición. Pero elaboración y ocasiones de gol sí que han tenido. Entonces, me parece que afinando esos puntos, podría haber marcado mucha más diferencia de lo que le ha alcanzado hasta ahora a Chivas, en mi opinión“. Así, en su pronóstico, aseveró que “yo veo la serie muy pareja, porque América si lo vemos a la distancia al día de hoy, me parece que llega hasta con más dudas que Chivas. O sea, en seguridad, yo creo que Chivas va ganando“.

El análisis de Joel Sánchez de esta Semifinal del Clásico Nacional

Joel Sánchez, quien además de Chivas y América también jugó con el extinto Veracruz, analizó esta épica semifinal del Clásico de México. Refirió a Claro Sports: “Fíjate que el balance, siendo objetivo, que también lo soy. Está más a favor de América, en el (Estadio) Akron hablo. Entonces, eso es un parte aguas para tenerlo como una señal de alerta, para el plantel. Aquí en mi casa se mete alguien, sale sin un brazo, sin un ojo, porque es mi casa y estoy aquí. Creo que así lo pensábamos nosotros cuando jugábamos de local, que no te pueden venir a faltar el respeto a tu casa“.

El Tiburón prosiguió y advirtió que “creo, que ahora va a ser distinto a lo que habíamos visto en los clásicos anteriores. El equipo (de Chivas) ya aprendió, creo yo. Veo un proyecto mucho más maduro de lo que había sido en torneos anteriores y mucho más sólido, con más confianza. Futbolísticamente no veo gran diferencia entre un equipo y otro, pero sí veo en lo anímico, que es muy importante en estas instancias, a favor de Chivas“.

Cómo será el impacto anímico que dejará este Clásico Nacional

Joel Sánchez, en su entrevista con Claro Sports, consideró en cuanto al impacto que tendrá esta serie del Clásico Nacional, será clave. Afirmó que “contrario a lo que pasaron las primeras 10-12 fechas, ahorita está mejor Chivas, en lo futbolístico también, creo yo. Pero digo, cada quien tiene su opinión y es muy respetable“.

El Tiburón reconoció que “¿quién pierde más?, ¿quién está más expuesto?, pues yo creo que es por igual. O sea, un batazo anímico sería (perder) para los equipos, para las dos aficiones más importantes del país, también. Sería también un revulsivo importante para el ganador, ya como candidato al título. Entonces, hay muchas cosas por perder, como las hay por ganar. Esos son los picos que tiene nuestro futbol y yo veo la serie, en realidad, muy pareja“.