Cuauhtémoc Blanco es una leyenda del americanismo. Se trata de un ícono del más odiado rival del Guadalajara, quien se encargó de agudizar la animadversión entre ambos clubes a finales de los 90 y principios de este siglo. El ídolo de Tepito se convertiría lo largo de los años en el villano perfecto para Chivas, al representar lo opuesto a los valores del Rebaño Sagrado.

El Cuau disputó un total de 25 cotejos contra el equipo rojiblanco y le marcó cuatro goles en toda su carrera con la camiseta azulcrema. De esta forma, se convirtió en un personaje odiado por la afición tapatía, que lo adoptó como su enemigo público. Cuauhtémoc no se puede entender lejos de su legado americanista, no obstante, recién contó que estuvo cerca de jugar con el Guadalajara.

¿Cómo fue la historia entre Chivas y Cuauhtémoc Blanco?

Fue en entrevista con el periodista Antonio de Valdés, que el aún gobernador de Morelos reveló que Ángel ‘Coca’ González, quien lo descubrió cuando no era profesional, lo buscó promover primero con el Rebaño Sagrado, pues ahí tenía más contactos para poder acomodarlo en las filas del redil.

“Me fui con él, quedamos campeones y cuando regreso a la Ciudad de México, me dice ‘¡sabes qué? Te voy a llevar a las Chivas‘, y yo le dije ‘¿qué? Está bien, no pasa nada’. Yo siempre le he ido al América, pero en aquel entonces Ángel ‘El Zurdo’ López era entrenador de las Chivas y él (Coca) conocía al Zurdo López. Como a los cuatro días me llama y me dice, ‘siempre no nos vamos a las Chivas, nos vamos al América‘”, explicó Blanco.

Difícil imaginar al Cuau como chiva

Así comenzó la historia entre Blanco y las Águilas, equipo con el que jugó la mayor parte de su carrera a pesa de haber vestido las camisetas del Necaxa, Veracruz, Irapuato, Puebla, entre otras. Solo imaginarlo en un campo de juego con el jersey del Rebaño parece un disparate, pero ahora se sabe que pudo haber ocurrido y habría cambiado la historia de ambos clubes para siempre.