El hijo de Fernando Hierro nació en Guadalajara y su familia estaba encantada con la ciudad. El proyecto caminaba apenas un año después de haber iniciado, al devolver a Chivas a los primeros planos. Sin embargo, una llamada desde Arabia Saudita todo lo cambió, y no porque se tratara de una oferta económica irrechazable, sino porque notó que a diferencia del Rebaño Sagrado, el Al-Nassr tenía una visión sumamente ambiciosa.

De acuerdo con Iván Zamorano, exjugador chileno que coincidió en el Real Madrid con Fernando Hierro, el director deportivo español que recién abandonó el redil, pretendía seguir con el proyecto rojiblanco, no obstante, al notar que no existían intenciones de invertir ni en fichajes ni en producir más jugadores, en contraste con la cartera abierta del equipo de Cristiano Ronaldo, fue que tomó esa difícil decisión.

¿Qué dijo Iván Zamorano sobre Fernando Hierro?

“Fernando Hierro se quería quedar. Fernando Hierro estaba contento en Guadalajara. Lo conozco muy bien, es un tipo que sé que tiene objetivos y metas claras y él tomó otra determinación, él se fue por esto (falta de refuerzos), por lo que está pasando en Chivas. El-Mesmari no es mal jugador, tampoco Govea, pero me parece que hoy día, Chivas es ya después de América el equipo más popular del futbol mexicano ¿y son refuerzos de verdad para ser campeón o ser protagonista? Esto es lo que está pasando en Chivas, es la pérgola de las flores, aventar flores para arriba, no pasa nunca nada”, dijo Zamorano en el podcast de Pedro Antonio Flores.

Con Hierro, el Guadalajara llegó a tres Liguillas de forma consecutiva, con una Final y unas Semifinales disputadas. Bubu no pudo lograr la meta de alcanzar el ansiado título, pero sí dejó una buena primera impresión, misma que no tuvo continuidad cuando se juntó la oferta de Arabia con la poca inversión tapatía.

“Deberían exigir más”

“A mí me parece que hicieron un gran campeonato. Venía llegando recién Gago, se metió de lleno con una ideología que imprimió al equipo, pero en Chivas hay que hacer las cosas de otra forma y lamentablemente no hay continuidad de proyectos que puedan garantizar el éxito, pasan los años y no pasa nada, y Chivas por la multitud de hinchas que tiene e importancia en México deberían exigir más cosas, con América si es segundo es un fracaso, Chivas es tercer o quinto y no pasa nada”, comentó Bam Bam.

Cuestionado sobre si Hierro se fue decepcionado del Guadalajara al no poder concretar su proyecto como hubiera deseado, Zamorano reconoció que el ibérico, al ser un hombre de retos, sí se fue con esa frustración.

“Él se fue no terminando un proyecto, él quería que Chivas fuera grande, que ganara títulos, que llegara a instancias decisivas y peleando, entonces después en el paso de dio cuenta que a lo mejor su proyecto estaba terminado porque no había las inversiones que él quería, el futbol árabe abrió puertas de desarrollar un proyecto como quería y tomó esa determinación”, sentenció.