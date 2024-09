Televisa continúa su campaña contra las Chivas de Guadalajara tras acabar su vínculo y mudarse a Amazon Prime Video. El exfutbolista Damián Zamogilny iniciaba otra critica contra los rojiblancos en vivo, cuando irrumpió en el debate David Faitelson para silenciarlo. La defensa del comentarista fue contundente para demeritar el cuestionamiento del Ruso: “No seas irrespetuoso con el Guadalajara“.

El Ruso Zamogilny arrancó el episodio del lunes del programa Línea de 4 a través de TUDN con otra critica infundada contra el Rebaño Sagrado. El analista aseguró que “si hacemos el corte de caja en estos momentos, Chivas le ganó a los equipos de la zona baja de la tabla. Con los de arriba ni la vio“. Una frase que no pudo continuar por la interrupción del polémico comunicador.

Faitelson le advirtió al exjugador argentino que “No, no, no. No digas que ni la vio“. El excomentarista de Espn reconoció que el Guadalajara “fue mejor que el América en el Clásico. Puedo decir que hasta fue igual o mejor que Cruz Azul jugando el partido del sábado. Tampoco me digas que no la vio“.

Rafael Puente del Río identificó que “el problema de Chivas es que no tiene esa capacidad de rubricar con triunfos”. Pero reapareció Zamogilny para agregar que “con Tigres y con Toluca tampoco pudo ganar“. Entonces, volvió a silenciarlo Faitelson al alertar que “fue una patada artera decir: No la vio“. El Ruso se dirigió a su compañero y le refirió: “¡Cómo defiendes a Chivas, eh! Te toqué el corazón“. Así, prosiguió su critica al señalar que el Rebaño no pudo ganarle a “cuatro rivales que van a pelear por el campeonato: Toluca, Tigres, Cruz Azul y América”. Puente revivió todo al inferir que “yo no estoy de acuerdo que no la vio”. El argentino alegó que “bueno, no vio el resultado. No ganó uno“. Saltó Faitelson para replicarle: “Pero compitió. No, pero tampoco lo compares con Mazatlán, por Dios. No seas irrespetuoso con el Guadalajara“.

¿Cuándo juega Chivas la Jornada 10 del Apertura 2024?

El siguiente compromiso de Chivas en su agenda será: el sábado, 28 de septiembre. Los rojiblancos se enfrentan ese día con Monterrey en la cancha del Estadio Akron de la ciudad de Guadalajara. Un duelo en el marco de la Jornada 10 del calendario de la ronda regular del Torneo Apertura 2024. Partido que tiene pactado su inicio a las 21:05 horas, tiempo del centro de México. Esto, de acuerdo a la información suministrada por el sitio oficial de la Liga MX.

Guadalajara vs. Monterrey