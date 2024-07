Cristian Calderón se consagró como tribunero a su llegada al Club América y sigue muy ardido con las Chivas de Guadalajara pese a su salida. El defensor evitó renovar su contrato con la promesa de volver a Necaxa, pero terminó en Coapa para el Torneo Clausura 2024. Ahora, el Chicote emitió otro recado que enardeció a la afición tapatía de cara al inicio del Apertura 2024.

El polémico lateral nayarita se marchó a las Águilas tras quedar libre en el Rebaño Sagrado por sus constantes indisciplinas. Aunque, en la capital se convirtió rápidamente en titular por la banda izquierda para el entrenador André Jardine. Además, que consiguió su primer título en el Clausura 2024 y ahora alzó la Supercopa de la Liga MX.

El Chicote se ha ganado a la afición americanista con sus dotes de tribunero y un supuesto compromiso al ocultarse sus indisciplinas. Recientemente, levantó la Supercopa de la Liga MX tras dominar 2-1 a Tigres UANL en Los Ángeles, California. Calderón ya vivió la exigencia de las dos aficiones más grandes del país. Por ello, envió un recadito al Rebaño Sagrado tras su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México.

El defensor refirió a los medios presentes, que “claro, en cada torneo se habla de campeonatos acá. A mí me tocó llegar acá y desde un inicio me lo plantearon, me gustó. Creo que al entrar, con mis compañeros me hicieron ver de una manera diferente las cosas y las situaciones por las cuales estuve pasando. Bueno, hoy estoy más que feliz. Me unieron a la familia, me incluyeron y estoy muy feliz por defender estos colores, por vestir esta playera y obviamente, por ganar muchos títulos“.

Las bajas de Chivas en el Apertura 2024

Guadalajara maneja varias ofertas en este mercado de pases para el Apertura 2024, pero ya concretó las bajas esperadas. Se trataría de los defensores Antonio Briseño (Cruz Azul) y Jesús Orozco Chiquete (Anderlecht de Bélgica). Además, del mediocampista Fernando González (Toluca) y el atacante Roberto Alvarado (Monterrey).

Las salidas confirmadas en Chivas son: los delanteros Ronaldo Cisneros (Querétaro) y José Juan Macías (Santos Laguna), el mediocampista Eduardo Torres (Mazatlán) y el portero Miguel Jiménez (Puebla). La partida del arquero benefició la promoción del canterano Eduardo García.

¿Cuándo debuta Chivas en el Apertura 2024?

El primer compromiso de Chivas en su agenda será: el sábado, 6 de julio. Los rojiblancos se enfrentan ese día con el club Toluca en la cancha del Estadio Akron. Un vibrante duelo correspondiente a la Jornada 1 del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX. Un partido que tiene pactado su inicio en punto de las 19:05 horas, tiempo del centro de México.