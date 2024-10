Chivas de Guadalajara no encontró la forma de responder a la injusticia del primer gol de Atlas y cuando lo hizo, era muy tarde. Los rojiblancos maquillaron una goleada al caer 2-3 ante los rojinegros, en el Clásico Tapatío de la Jornada 11 del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX. Francisco Gabriel de Anda no se guardó nada en su contundente descargo en tv y catalogó un factor, que “está peor que nunca“.

El exdirectivo del Rebaño Sagrado apareció en el episodio sabatino del programa Futbol Picante para criticar con todo al arbitraje. El analista televisivo se centró en la falla del árbitro central Fernando Hernández con la clara falta sobre Gilberto Sepúlveda, que terminó en el gol de Jhon Murillo (40′). De Anda cuestionó de forma rotunda la actuación del silbante en el Estadio Akron, en una jugada que condicionó el compromiso.

Paco Gabriel se descargó en ESPN y exigió que “lo único que pido en el arbitraje, unificación de criterios. No es posible que la misma jugada la califiques diferente, no es posible. Y agregando a lo de la jugada, que podemos entrar en polémica nosotros, pero el árbitro no y menos el VAR“.

El también exfutbolista añadió que “entonces, te das cuenta por qué la industria está como está. Al tema del arbitraje no se le ha dado la importancia; nos reímos: Ay, otra vez el arbitraje. Va en detrimento del trabajo de la semana de una institución. La gente se burla del arbitraje, cuando va a presenciar un partido está esperando que se cumpla con las normas de calidad de un partido de Primera División. Empezando por el arbitraje, estamos muy lejos. No podemos competir con ninguna otra liga. El arbitraje está peor que nunca“. Ciro Procuna aludió el “mal trabajo de Fernando Hernández” al que De Anda calificó de “terrible“.

¿Cuándo vuelve a jugar Chivas en el Apertura 2024?

El siguiente compromiso de Chivas en su agenda será: el sábado, 19 de octubre. Los rojiblancos se enfrentan ese día con Pachuca en la cancha del Estadio Hidalgo de esa ciudad homónima al club. Un partido correspondiente a la Jornada 12 del calendario de la ronda regular del Torneo Apertura 2024. Partido que tiene pactado su inicio a las 17:00 horas, tiempo del centro de México. Esto, de acuerdo a la información suministrada por el sitio oficial de la Liga MX.

Pachuca vs. Guadalajara