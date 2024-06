Daniel Aguirre se convirtió en refuerzo de las Chivas de Guadalajara para el Torneo Apertura 2024 de la Liga MX. Se trata de un fichaje modesto, tomando en cuenta que gozaba de pocos minutos en Los Ángeles Galaxy de la MLS —concretamente 60 apariciones casi siempre desde la banca— y llegó a cambio de solo 250 mil dólares.

El mexicoestadounidense ya está en Cancún concentrado en la pretemporada del chiverío. Se trata de un mediocampista que puede jugar tanto de mediocentro como de interior con un hábil perfil derecho. Sin embargo, no se trata de un jugador mediático como se esperaba que ficharía el Rebaño Sagrado luego de que su acérrimo rival se separara con tres títulos más.

“Estamos fichando las opciones C y D”

“Estás comprando una banca de 24 años y te costó 250 mil dólares. No, no, no, no. Esto en verdad es alarmante. Y luego dicen ‘va al Tapatío’, espérame que ya está entrenando en el primer equipo. Señores, Guzmán y este señor de 250 mil dólares, no es master class, no le mientan a la gente. No hay dinero, si hubiera dinero, fichabas a Lira, la opción A; la opción B era Fidel Ambriz; la opción C, Govea y la opción D este muchacho. Estamos fichando las opciones C y D. Preocupa”, comentó el periodista Jesús Hernández en su canal de YouTube.

Oriundo de Redwood City, California, nació el 28 de julio de 1999, pasó tres años en la Universidad de California-Riverside (2017-2019) en el sistema NCAA. Completó su formación en la academia de LA Galaxy, adonde llegó en 2021 tras un breve paso por FC Golden State Force en la USL League 2.

Poca acción del fichaje de Chivas de los 250 mil dólares

Finalmente, debutó en la MLS el 7 de julio de 2021 al entrar de cambio por Kevin Cabral durante la victoria 3-1 sobre FC Dallas en el Dignity Health Sports Park de Carson. Con los galácticos completó 60 partidos en todas las competiciones: MLS, US Open Cup y Leagues Cup. De ellos, apenas 10 como titular y mil 506 minutos de acción, por lo que nunca pudo consolidarse en el conjunto angelino.