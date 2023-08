En Chivas han transitado diversos jugadores de gran calidad que han dejado una huella imborrable en la afición rojiblanca, sin embargo, hay algunos que tienen un temperamento fuerte que sale a relucir en diferentes situaciones, en donde en una ocasión un exjugador tapatío encaró a Jorge Vergara tras criticarlo.

Emilio Mora era un futbolista con una depurada técnica individual que brilló con el Rebaño, por lo que recordó que tras el Repechaje de Ida del Clausura 2003, en donde cayeron 4-1 con Cruz Azul, el propietario del Rebaño lo señaló a él y a Jair García de la derrota, situación que le recriminó tras conseguir el boleto a la Liguilla con una espectacular remontada en el Estadio Jalisco.

“En el Repechaje, en el primer tiempo (nos metieron cuatro). Yayo saca a Jair García y me saca a mí, creo que metió a los dos Ramones (Ramírez y Morales), no recuerdo. El problema fue que él (Jorge Vergara) declara, que así debió de haber jugado el equipo, o sea que Jair y yo éramos los pendejos. Llegamos al entrenamiento y me llama el Yayo: ‘aquel güey quiere que te saque (Vergara)’, pero tú mandas. Me dijo que iba a jugar.

“Ya en la euforia baja y va pasando. Le dije: ‘aquí están tus malos. ¿Por qué no bajaste allá (en el Estadio Azul)? ¿Por qué sí bajas aquí en las buenas?”, recordó el exdelantero en entrevista con David Medrano.

La relación entre la directiva y Mora no fue la mejor, por lo que posteriormente se le citó en el club supuestamente para concretar su traspaso proveniente de Cruz Azul; sin embargo, nadie lo atendió, por lo que Néstor de la Torre lo despidió vía telefónica.

“Pienso que salí porque me habla Néstor de la Torre: ‘que te presentes tal día porque vamos a arreglar’. Dejé a mi familia y me fui, pero llego al club y no hay nadie, solo periodistas. Palabras textuales que dije: ‘se me hace una falta de respeto que estás con tu familia pasando vacaciones, te hagan venir y que no te dé la cara nadie’. Me regresé, iba en la carretera cuando me marca Néstor: ‘estás fuera de Chivas’”, concluyó.

¿Cuándo jugará Chivas en la Liga Mx?

La Liga Mx ya confirmó las fechas para que se reanuden las hostilidades en el Apertura 2023, por lo que el próximo 18 de agosto el Guadalajara visitará al FC Juárez en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez, duelo que está pactado a iniciar en punto de las 21 horas, tiempo del centro de México.