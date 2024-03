Antes de que Fernando Hierro llegara a las Chivas de Guadalajara, el director deportivo de la institución era Ricardo Pelaez, quien tuvo varias decisiones muy discutidas y también ciertas polémicas. Hace poco, el exfutbolista reconoció en televisión que estuvo en pláticas para convertir a Javier Mascherano en el entrenador del Rebaño Sagrado.

Luis Fernando Tena y Víctor Vucetich fueron los primeros estrategas que tuvo la gestión de Pelaez, quien llegó a Verde Valle en 2019. Otra de las apuestas fue Marcelo Michel Leaño, quien tampoco logró convencer y fue destituido luego de 22 encuentros disputados. Allí, en ese momento, fue que se buscó a Javier Mascherano para que llegara a Chivas.

En el programa Línea de 4, Pelaez reveló hace poco que ya casi contaba con el reemplazo de Leaño: “Sí, lo tenía. Pero no podía venir en ese momento. ¿Te digo el nombre? Mascherano. Llegó Ricardo Cadena hasta el final del torneo. Después ya no se pudo. Lo estoy diciendo aquí, en exclusiva”, aseguró el exdirector deportivo rojiblanco.

Javier Mascherano y Ricardo Cadena se enfrentaron con los Sub-23 de Argentina y México

Este viernes, en el marco de la Fecha FIFA, Argentina y México disputaron un amistoso. La Albiceleste, que le apunta a los Juegos Olímpicos de París 2024, se impuso por 4-2, pero lo curioso fue que en los banquillos estuvieron Javier Mascherano -quien pudo llegar a Chivas- y Ricardo Cadena, el que finalmente continuó en el cargo, aunque sin demasiado éxito.

Cadena siguió los pasos de Leaño: primero llegó como interino y luego fue ratificado en el cargo. Sin embargo, luego de 25 encuentros fue despedido y Ricardo Peláez también pagó las consecuencias, pues lo acompañó en su salida. Ese nuevo fracaso motivó la llegada de Fernando Hierro, quien hoy apuesta por otro joven entrenador con pasado en la Selección Argentina, como lo es Fernando Gago.

¿Por qué no llegó Mascherano a Chivas?

En el mismo programa, Pelaez dio detalles sobre la negociación con Javier Mascherano, aunque no especificó por qué el argentino no llegó a Verde Valle: “Hablé con él cuatro o cinco veces, largo tiempo. Incluso ya entrevistándolo con el presidente. No se pudo ejecutar la operación por circunstancias, pero era un candidato muy cercano”, afirmó.