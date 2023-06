Tras el Clausura 2023, Chivas Guadalajara no ha parado de llevar adelante un exhaustivo trabajo para fichar a los mejores jugadores. Uno de los principales jugadores a reforzar es Alan Pulido, por quien Sporting Kansas City fijó en dos millones de dólares. Sin embargo, el Rebaño Sagrado quiere pagar esta cifra por él.

Uno de los pricipales puesto a reforzar por parte de Fernando Hierro es el de centro atacante, ya que necesitan un jugador que termine de dar resultados en ese puesto. A su vez, Veljo Paunovic necesita dejar de improvisar en puestos tan sensibles como el del nueve.

Debido a esto, Chivas fijó su mira en Alan Pulido, quien en los últimos dos encuentros ha anotado tres goles. Según lo informado por Fox Sports, el atacante rechazó la oferta para renovar con Sporting Kansas City, pero la franquicia de la Major League Soccer pide dos millones de dólares.

Por otra parte, el periodista José Hernández informó cómo están hoy las negociaciones y qué ofrecería el Rojiblanco. “Sporting Kansas City de la MLS no te lo voy a soltar. No se va a ir gratis. ¿Qué significa esto? Sporting Kansas City pide dame dos palos por Alan Pulido. Chivas creo que no quiere dar ni la mitad. La diferencia radica en lo que Chivas quiere dar y lo que quiere recibir Kansas City”, comentó.

De esta manera, queda claro que las negociaciones entre Chivas y Sporting Kansas City están quietas y está complicada su llegada. Es por este motivo que el atacante mexicano se perfila para llegar en el mecado de invierno cuando se le acabe el contrato.